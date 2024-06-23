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完成ATM跨行系統切轉演練 財金公司：運作順暢

中央社／ 台北23日電

為持續提升ATM跨行服務品質與應變能力，財金公司於凌晨進行「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，財金公司表示，已如期完成相關驗證作業，目前跨行支付系統運作順暢，請民眾安心使用。

財金公司日前預告，將在23日交易離峰時段，也就是當日凌晨，辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，ATM跨行服務短暫暫停，自行服務則不受影響。

財金公司今天發布新聞稿表示，感謝全體金融機構努力與配合，已如期完成相關驗證作業，目前跨行支付系統運作順暢，請民眾安心使用。

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