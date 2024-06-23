完成ATM跨行系統切轉演練 財金公司：運作順暢
為持續提升ATM跨行服務品質與應變能力，財金公司於凌晨進行「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，財金公司表示，已如期完成相關驗證作業，目前跨行支付系統運作順暢，請民眾安心使用。
財金公司日前預告，將在23日交易離峰時段，也就是當日凌晨，辦理「ATM跨行服務系統主備中心切轉演練」，ATM跨行服務短暫暫停，自行服務則不受影響。
財金公司今天發布新聞稿表示，感謝全體金融機構努力與配合，已如期完成相關驗證作業，目前跨行支付系統運作順暢，請民眾安心使用。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 北市店面爆搶租潮、買賣卻寫新低 專家揭怪象原因
▪ 已下10萬斡旋金！他被房仲要求再給40萬秒拒絕 眾人反讚仲介用心
▪ 貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了
▪ 裝潢地板鋪磁磚好清潔 大票人更推1材質：很舒服
▪ 他好奇舊市區、重劃區誰是不敗鐵律？ 大票人這樣選：該有都有多讚
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言