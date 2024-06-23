富蘭克林攜手LINE Bank 打造新數位理財生活圈

富蘭克林國民的基金登陸LINE Bank！挾著全台最多人使用的通訊軟體優勢，LINE Bank搶灘純網銀市場成績斐然，接而成立基金交易服務正式進軍財富管理業，與基金專家富蘭克林強強聯手，提供優質的基金產品、精準的市場動態及健康的理財觀念，讓國人更容易加入基金投資的行列。

結合便利、效率、安全三大特質的LINE Bank基金服務即將於近期推出，與富蘭克林偕手共創新數位理財生活圈。

富蘭克林首次與LINE Bank合作，國民的基金陣容堅強，客戶在LINE Bank可選購當前美國利率政策轉折階段的美國股債平衡型及精選收益複合債券型基金的「雙收益組合」、搶攻AI科技崛起與淨零永續雙主流趨勢題材的科技、生技型基金和全球氣候變遷基金、富有轉型商機的印度、日本基金，豐富完整的基金是LINE Bank客戶配置致勝投資組合的重要關鍵。

LINE Bank表示，不僅多元類型基金供用戶選擇，同時集結富蘭克林提供的最新市場研究報告、時下熱門理財話題追蹤，資源豐富，有效協助基金平台客戶掌握佈局契機，規劃並靈活調配出最適切的配置組合。

根據金管會截至去年底的統計，純網銀開立戶數約227.6萬戶，且持續溫和成長中。目前為止，已擁有185萬個客戶的LINE Bank，看好基金具備簡單、穩健、均衡等三大特性且市場接受度高，預告即將提供便利、無痛的基金申購環境。投資人無須額外下載應用程式，只須透過LINE的通訊軟體即能自由切換至LINE Bank，包含資產管理、檢視及申購基金等，訊息與通知e指掌握不漏接。

展望下半年的基金投資方針，富蘭克林投顧建議，以富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金、富蘭克林坦伯頓精選收益基金的「雙收益組合」為核心，鎖定雙高收益的息收來源。

衛星部位則可較為積極，依個人偏好選擇定期定額富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金、科技或生技領航基金，若有餘裕可再酌量納入富蘭克林坦伯頓印度、日本基金，對於波動度較高的股票型基金再依個人風險承受度設定停損停利點，可望以相對穩健的方式掌握當前利多行情。

富蘭克林與LINE Bank基金平台齊心打造能輕鬆存基金、存未來的數位理財生活圈，並廣發基金投資英雄帖，號召全民加入存基金的理財行列，透過LINE Bank申購富蘭克林系列基金，不僅享有實惠的手續費優惠，還能免費獲得豐富的基金理財新知與市場訊息。

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