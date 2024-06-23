匯市最前線／台幣32~32.5元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣與美元。聯合報系資料照
新台幣與美元。聯合報系資料照

國內股匯上周五（21日）同步下挫，新台幣匯率維持區間震盪格局，終場貶值4.1分，收在32.369元，成交量19.455億美元。

過去一周，新台幣匯率貶值1.9分，貶幅僅0.06%。

匯銀主管分析，台股漲多回檔修正，外資上午匯入，再加上出口商進場拋匯，導致成交量明顯放大，但午後外資匯出，終場貶值4.1分，收在32.369元。

上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供
上周主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

展望後市，外資進出仍是主導匯市風向關鍵主力，預估短期新台幣匯率仍將維持32~32.5元區間波動。

台幣匯率 外資 新台幣

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