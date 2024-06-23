匯市最前線／台幣32~32.5元波動

虛擬通貨商業同業公會（VASP）上周甫成立，昨日有一家加密貨幣業者遭檢調搜索，檢調訊後依兩岸人民關係條例，諭令該公司前負責人20萬元交保。對此，VASP公會表示，將持續關注司法單位對相關案件之調查與...

2024-06-22 12:36