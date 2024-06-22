資產品質及存款結構改善 王道銀行「twA」評等獲確認

中華信評21日確認王道銀行（2897）的長期發行體信用評等為「twA」，短期發行體信用評等為「twA-1」。長期信用評等的評等展望為「穩定」。

中華信評指出，以合併基礎評估的評等維持不變，且評等展望為「穩定」。王道銀行的評等因該行強健的合併基礎之資本水準而受惠。王道銀行的合併基礎結構中包含多家子公司，包括中華票券（華票）、美國的華信商業銀行（Ever Trust Bank）以及台灣工銀柒創業投資公司。

王道銀行的評等結果亦反映，王道銀行持續改善資產品質，與透過增加個人存款強化資金來源結構方面的管理。抵銷前述評等優勢的因素則為：該行的營收穩定性因消金業務部門仍處於發展階段而略顯偏弱。此外，與國內商業銀行同業相比，該行在企業放款業務與資金來源結構方面的集中度仍較高。

中華信評認為，儘管放款成長動能強勁，資產品質在新冠疫情期間仍獲得良好控管。王道銀行在資產品質於2019年惡化後，便著手強化其授信審核政策，因此管理團隊在過去幾年間得以維持令人滿意的資產品質。截至2024年3月31日，該行的逾期放款比與其他有欠正常放款比分別改善至0.09%與0.72%，相當相近於其他國內銀行同業。台灣銀行業在同一期間的平均逾期放款比與其他有欠正常放款比分別約為0.13%與1.01%。

不過，中華信評提到，雖然存款分散性持續改善且個人存款的成長速度加快，惟仍弱於其他國內銀行。王道銀行截至3月底的個人存款在存款總額中占比，由2022年底時的13.0%提高至20.3%。同一期間，該行的金融機構與政府社會基金相關存款集中度亦從41.7%降至27.0%。顯示該行存款組成逐漸分散。但，由於王道銀行的資金來源分散性仍低於國內商業銀行中與王道銀行相近之同業，因此中華信評認為，該行的資金來源結構仍在略顯偏弱等級。

雖然王道銀行放款組合與資金來源結構集中性風險仍高於同業，中華信評仍將該行的比較評等分析結果向上調整一個級距，以反映前述的整體評估結果。不過，王道銀行的整體信用結構仍與評等等級為「twA」的其他同業類似，因王道銀行的營運規模與企業基礎仍稍弱於評等等級為「twA+」的同業。