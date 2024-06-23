旺旺保、第一保股利政策 聚焦

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
金融股股東會進入最後一周，將由上市產險旺旺保、第一保接棒。 聯合報系資料庫
金融股股東會進入最後一周，將由上市產險旺旺保、第一保接棒。 聯合報系資料庫

金融股股東會進入最後一周，將由上市產險旺旺保（2816）、第一保（2852）接棒。產險業2023年稅後純益達155.91億元，創下歷史次高，僅次於2021年的196.35億元，簽單保費達2,437億元，年成長10.6％，旺旺保、第一保同樣創下佳績，兩家產險對於股利表現、景氣展望、公司前景分析都會是股東關注焦點。

旺旺保股東會率先於明（24）日登場。該公司2023年稅後純益為12億元，較2022年稅後虧損13.2億元，由虧轉盈，每股稅後純益（EPS）達5.37元，皆創下史上新高。

簽單保費收入亦創史上新高，達122.8億元，年成長11.5%，保費占產險市場總保費2,437億元的5%，排名第八。投資績效方面，也因市場環境復甦，固定收益與短期投資獲利皆超越以往。

但2022年受到防疫險理賠影響，《公司法》規定公司決議分配盈餘時，須先彌補以往年度所產生之虧損，因此決議今年不發放股利。至於明年的股利政策，預估也將成為股東們關注焦點。

第一保股東會則於周二（25日）召開。第一保2023年稅後純益為6.36億元，較2022年稅後純益5.59億元，年增13.8％，每股稅後純益2.11元，皆創下近十年來新高。簽單保費收入達86.35億元，年增9.2%。

第一保董事會通過每股配發1.13元現金股利，配發率達53.6%，高於前一年度配發0.72元，配發現金股利總金額3.4億元。在個人險種持續增長、及公司改變體質等影響下，今年獲利可望持續朝正向發展，明年能否拚多發一點股利給股東，也值得期待。

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