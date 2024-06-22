快訊

她緊抱台積電股票「400多買進」 見真實狀況傻眼了

台南將軍漁港冒火光、黑煙滾滾！海釣船疑電線走火燃燒 船舶面目全非

遇土石流告警系統恐沒用 土木技師估算秒數：建議台鐵重新「選線」

算清楚了嗎？新青安40年期千萬房貸 累積利息達550萬

聯合報／ 記者鍾張涵／台北即時報導
近年房市火熱，全台房價明顯上漲。不少使用「新青安優惠房貸」購屋的年輕人，開始思考未來房子將由誰來「接盤」。記者林澔一／攝影
近年房市火熱，全台房價明顯上漲。不少使用「新青安優惠房貸」購屋的年輕人，開始思考未來房子將由誰來「接盤」。記者林澔一／攝影

新青安房貸放貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，尤其5年寬限期與40年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，試算40年期的新青安房貸一千萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元，等於借1千萬40年要償還1550萬元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，選擇適合自己的年期，制訂好的理財規劃與還款策略，有錢就還可以降低負擔。

曾敬德指出，雖然已經有銀行推出40年期房貸的還款方式，不過畢竟還是少數銀行，新青安則是由公銀行庫配合政策可使用40年期房貸，對於首購族來說每月還款過了寬限期，1000萬房貸從20年期每月6.56萬，30年期每月4.37萬，40年期可以一口氣降到每月3.46萬元，對於首購族來說相當有吸引力，但延遲償還本金付出的代價就是利息會明顯增加。

曾敬德表示，40年期的房貸族其實主導權還是在自己手上，現在購屋人觀念已經跟長輩不一樣，長輩當年房貸利率可能7、8%，普遍有早點把錢還銀行的想法，現在房貸利率2%多，房貸利息比房租划算，且現在投資理財工具眾多，有些存債套利，有些投資ETF與股市，觀念從早點還變成晚點還，甚至把房貸利息當房租，房貸本金越晚還越好的觀念。

試算新青安的千萬房貸5年寬限期下，不同年期的房貸方案，利息補貼期間每月房貸利息都是1萬4792元，但20年期過了寬限期每月還款要6.56萬元，不過因為本金償還的多，20年利息約280萬元，30年期寬限期後每月房貸4.37萬元，30年利息411萬元，40年期寬限期後每月房貸3.46萬元，比20年期每月少繳3.1萬，不過40年期房貸利息就多達550萬元，比20年期將近多了一倍。

曾敬德建議，工具沒有絕對好壞，要選擇最適合自己的方案，另外也要保守思考，如果萬一哪天景氣不好股房雙跌，甚至工作都受到影響時，怎樣可以平安度過不景氣。

信義房屋試算40年期的新青安房貸一千萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元，等於借1千萬，40年要償還1550萬元。圖為信義企業集團創辦人周俊吉(左)與青年學子暢談不同世代於職場價值觀的差異。圖／信義房屋提供
信義房屋試算40年期的新青安房貸一千萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元，等於借1千萬，40年要償還1550萬元。圖為信義企業集團創辦人周俊吉(左)與青年學子暢談不同世代於職場價值觀的差異。圖／信義房屋提供

信義房屋 央行 房租 房貸

延伸閱讀

高雄男見「美女頭像」就暈船 捧房貸200萬匯款遇警夢碎

五大銀行新增房貸衝千億 新青安貸款占40%

公股銀：下半年房市價量增溫 受三大原因影響仍維持高檔

新青安怎麼貸最有利 一張還款試算表告訴你

相關新聞

加密貨幣交易所前負責人涉陸資遭搜索 公會這樣說

虛擬通貨商業同業公會（VASP）上周甫成立，昨日有一家加密貨幣業者遭檢調搜索，檢調訊後依兩岸人民關係條例，諭令該公司前負責人20萬元交保。對此，VASP公會表示，將持續關注司法單位對相關案件之調查與...

算清楚了嗎？新青安40年期千萬房貸，累積利息達550萬

新青安房貸放貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，尤其5年寬限期與40年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，試算40...

台積爆2,892萬違約交割 少年股神慘遭「軋空」

台股近日屢創歷史新高，少年股神卻慘遭「軋空」，臺灣證券交易所昨（21）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,...

五大銀行新增房貸衝千億 新青安貸款占40%

國內房市價量齊揚，銀行房貸金額締造新猷。中央銀行昨（21）日公布，五大銀行5月新增房貸首破千億元、高達1,162.3億元...

五大銀行放款寫15年半新高 超低利率環境回不去了

通膨結構改變，過去國內的超低利率環境，恐怕很難回得去了。中央銀行昨（21）日公布五大銀行5月新增放款，受到央行連續升息影...

富時指數調整 尾盤爆量

富時指數調整於昨（21）日收盤後生效，台股最後一盤在成分股調整下，指數瞬間下殺35點，調整指數成分股的包括：臺灣50指數...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。