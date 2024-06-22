算清楚了嗎？新青安40年期千萬房貸，累積利息達550萬

新青安房貸放貸爆量，已經成為首購族優先選擇的貸款方案，尤其5年寬限期與40年期房貸成為市場短期付款最輕鬆的方式，試算40年期的新青安房貸一千萬元，都不提前償還狀況下，利息支出就高達550萬元，等於借1千萬40年要償還1550萬元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，選擇適合自己的年期，制訂好的理財規劃與還款策略，有錢就還可以降低負擔。

曾敬德指出，雖然已經有銀行推出40年期房貸的還款方式，不過畢竟還是少數銀行，新青安則是由公銀行庫配合政策可使用40年期房貸，對於首購族來說每月還款過了寬限期，1000萬房貸從20年期每月6.56萬，30年期每月4.37萬，40年期可以一口氣降到每月3.46萬元，對於首購族來說相當有吸引力，但延遲償還本金付出的代價就是利息會明顯增加。

曾敬德表示，40年期的房貸族其實主導權還是在自己手上，現在購屋人觀念已經跟長輩不一樣，長輩當年房貸利率可能7、8%，普遍有早點把錢還銀行的想法，現在房貸利率2%多，房貸利息比房租划算，且現在投資理財工具眾多，有些存債套利，有些投資ETF與股市，觀念從早點還變成晚點還，甚至把房貸利息當房租，房貸本金越晚還越好的觀念。

試算新青安的千萬房貸5年寬限期下，不同年期的房貸方案，利息補貼期間每月房貸利息都是1萬4792元，但20年期過了寬限期每月還款要6.56萬元，不過因為本金償還的多，20年利息約280萬元，30年期寬限期後每月房貸4.37萬元，30年利息411萬元，40年期寬限期後每月房貸3.46萬元，比20年期每月少繳3.1萬，不過40年期房貸利息就多達550萬元，比20年期將近多了一倍。