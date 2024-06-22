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陸資未經許可設虛擬貨幣交易平台遭搜索 公會這樣說

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
亞太易安特公司負責人胡志龍涉嫌隱匿公司陸資背景，台北地檢署指揮調查處展開搜索。胡志龍20萬元交保，3人請回。圖／聯合報系資料照片
亞太易安特公司負責人胡志龍涉嫌隱匿公司陸資背景，台北地檢署指揮調查處展開搜索。胡志龍20萬元交保，3人請回。圖／聯合報系資料照片

虛擬通貨商業同業公會（VASP）上周甫成立，便有公會成員亞太易安特公司遭檢調搜索，檢調訊後依兩岸人民關係條例，諭令該負責人20萬元交保。對此，VASP公會表示，將持續關注司法單位對相關案件之調查與行動，並與主管機關保持密切溝通。

亞太易安特公司負責人胡志龍涉嫌隱匿公司背後的陸資背景，未經主管機關經濟部投審會的許可，在台招攬民眾使用BitAsset平台進行虛擬通貨交易。台北地檢署指揮調查處展開搜索，並約談胡志龍及其他相關人員。訊後，胡志龍被諭令20萬元交保，另有三名前負責人被請回。

VASP公會指出，公會是依金管會發布的指導原則所成立，只要是已完成洗錢防制法令遵循聲明的業者，皆有資格申請加入公會。公會依照洗防名單納入會員，並無其他篩選或除名之權責。

VASP公會說明，業者通過洗錢防制後，也須配合金融檢查。依據金管會主委彭金隆先前在立法院報告，未來VASP業者將有明確定義，並從報備制轉為登記制，業者如涉違法也將承擔刑事責任。公會一直與主管機關保持暢通溝通，持續關注事件發展。

洗錢防制法 經濟部 金管會

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