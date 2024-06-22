彰銀、上海銀高層在股東會承諾 喊將提高股利

三大銀行股昨（21）日舉行股東會，彰銀（2801）與上海銀高層都在股東會上承諾，未來獲利提升，將提高股利配發，上海銀更承諾朝向每股配2元方向努力，台企銀則完成董監改選，九席一般董事與五席獨董全為公股規畫名單。

彰化銀行昨日舉行股東會，由董事長凌忠嫄主持。總經理周朝崇表示，近年來股債市的投資及FX SWAP等衍生性商品操作收益，已成為重要獲利來源，將持續強化資金操作效益；在攻高端方面則規劃申辦「財管2.0業務」執照；拓通路方面則著重資訊安全與客戶體驗，持續開發與優化線上貸款融資平台。

海外布局方面，彰銀日本大阪出張所已於2024年第1季開業；除近期已獲金管會核准之澳洲雪梨、加拿大多倫多新據點外，彰銀將以新東向及新南向為拓展主軸，持續就獲利性及經濟局勢通盤考量，審慎評估具發展潛力的地區設立新據點。

針對小股東為彰銀股價抱屈，認為過往與三商銀並駕齊驅，如今卻低於其他三商銀，凌忠嫄表示，第一金、華南金的股價確實比彰銀高，但金控與銀行比較基準不同。若以現金殖利率或整體殖利率來看，彰銀其實是不遑多讓的，她強調，只要獲利持續提升，未來股利配發會逐年提高，回饋股東。

上海商銀昨日通過配發現金股利1.8元股利，總經理郭進一昨在股東會現場，承諾小股東「會朝（明年配2元）這方向努力」。上海商銀昨日並完成改選新一屆董事，李慶言續任董事長，外界關注的是榮家第四代榮康信正式接下副董事長，預期為接班暖身。

榮康信昨日與李慶言現身股東會現場，李慶言致詞指出，去年全球經濟受到地緣政治衝突、美中貿易紛爭、產業鏈存貨調整，景氣復甦力道不足，台灣出口脆弱，但上海商銀去年全年每股純益仍有3.02元，配發1.8元現金股利，仍維持上一年水準。面對小股東發言盼望明年現金股利上探2元，總經理郭進一承諾「會朝這方向努力」。