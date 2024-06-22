壽險「覆蓋法」 須縝密思考

經濟日報／ 本報綜合報導

隨著壽險業即將在2026年接軌IFRS17與ICS（新一代清償能力指標）兩大新制，大型壽險擬爭取繼續沿用現行覆蓋法來維持財報穩定性。對此，金管會主委彭金隆昨（21）日表示，IFRS17是比較剛性的會計原則，假設2026年壽險業已採用IFRS17制度，就沒有用覆蓋法的條件。

不過彭金隆表示，要不要這麼大的調整？確實需要經過很縝密的思考。近期有大型壽險公司表達，將透過壽險公會，凝聚共識，向金管會提出在接軌IFRS17時，可以沿用覆蓋法。彭金隆昨日接受媒體訪問時，做上述回應。

彭金隆表示，IFRS17是國際會計準則，其他很多國家已經開始採用了，因此台灣有許多國家的接軌經驗可以參考，這部分都是按照時程正在推進。

至於是不是沿用覆蓋法，彭金隆指出，過去台灣還沒有談IFRS17的時候，負債是用IFRS4，但資產面則在2018年開始採用IFRS9，造成資產與負債不匹配，因此現行規定壽險業者可採用覆蓋法，也就是獲利可進入損益、未獲利前就進入OCI（其他綜合損益）去平衡，這也是目前會計準則所允許的做法。

彭金隆說，假設2026年壽險業已採用IFRS17制度，理論上資產與負債就會匹配，對於業者希望沿用覆蓋法，彭說，業界的意見很重要，會從整個國際制度及市場來思考。

壽險業 金管會

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