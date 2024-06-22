華南金聚焦AI題材 將尋求互補併購機會

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
華南金董事長張雲鵬。聯合報系資料照
華南金董事長張雲鵬。聯合報系資料照

華南金控（2880）昨（21）日召開股東會，董事長張雲鵬會後受訪時透露，華南金持續尋求併購機會，最大前提是要能「互補」，華南金現在雖沒有壽險，但考慮接軌IFRS與ICS的不確定性，暫不考慮併購壽險公司，會繼續評估金控旗下證券、產險、創投、資產管理子公司等，是否有AI等題材的併購機會。

對於尋找併購對象條件，張雲鵬昨天說明，「現在不是講規模的時候，重點是互補，資本使用效率最重要，不是把它弄得很大，結果大家都做一樣的東西，一定是要能互補才會有併購。」

談到所謂互補性，張雲鵬解釋，華南金目前沒有壽險公司，但壽險業有IFRS 17與ICS接軌問題，處於不確定性很高狀態，目前暫不考慮；若要併購，會評估金控旗下子公司，證券、產險、創投、資產管理公司等，尋找看看有沒有具備AI相關產業或題材的機會。

在昨天股東會上，有小股東表示，「華南金是一家百年銀行，但從投資角度看，股價才26元、比菜還俗（台語），後來一些新銀行經營績效都比老銀行好很多」。華南金昨日股價漲0.1元，收在26.45元。

對於華南金股價是否「委屈」，張雲鵬則回應「還好」，因為金融股不像科技股，股價不是三天兩頭就能漲上去、需要長期經營；況且，華南金股價最近兩個月也創了短期新高，從原本22元漲到26元以上，已展現經營成果。

張雲鵬表示，未來目標希望華南金獲利排名能逐步往上，從第十名進步到第九名、第八名，根據金控規劃，大約三至五年就能進到中段班，會努力達到這個目標。

併購 壽險公司 華南金控

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