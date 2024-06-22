第一金回應金金併話題 評估合併看兩大條件

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
第一金董事長邱月琴。聯合報系資料照
第一金董事長邱月琴。聯合報系資料照

金控整併風延燒到第一金。第一金（2892）昨（21）日股東會上，有股東詢問第一金對金金併態度，第一金總經理陳芬蘭說，第一金對合併是開放態度，只要符合體質良好、提升競爭力等兩大條件的案件，都會以正面、積極態度評估。

陳芬蘭說，金控或子公司規模擴大，併購不失一個策略方向，效果也會比較顯現，市場規模也是大者愈大，金控間整併在規模與成本遵節等都可產生效應。第一金對合併採開放態度，若有很好併購對象與機會，也是能力可及併購範圍內，都會積極評估。

她說，只要體質良好、可提升競爭力的案件，會以正面態度評估，以擴展版圖，提升多元化獲利動能，並在壯大規模、創造綜效、維護股東權益基礎上進行。

也有小股東詢問，第一金以子銀行獲利貢獻九成，如何提升非銀行獲利來源？陳芬蘭說，第一金是以銀行為主的金控，主因銀行成立超過120年，其他子公司成立時間短，未達經濟規模，這是過渡階段，至於如何提升其他子公司績效，可透過金控架構下運用一銀通路做整合行銷，落實虛實整合，也會運用數據分析，對目標客群做精準行銷。

金控端運用各子公司中長期發展策略，擬定關鍵KPI，期待其他子公司擴大，長期目標是非銀行子公司獲利占比可達20%。

至於明年第一銀行海外布局策略，則首重日本市場。第一銀行總經理李嘉祥說，經內部考察，大阪明年有萬國博覽會也要成立很大的旅遊博弈事業，商機龐大，將向金管會申設大阪出張所，目標是明年第3季開業。

李嘉祥說，大阪出張所就如同在加州設放款辦公室一樣，希望可從大阪掌握福岡和熊本商機，客群仍以台商為主。

第一金 第一銀行 股東會

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