國巨385億聯貸 四行庫主辦 利息、手續費收入可觀

AI熱潮，推升聯貸商機。華南銀、第一銀、臺銀、合庫等四大公股行庫統籌主辦國巨385億元聯貸案昨（21）日簽約，該筆聯貸額是今年第2季最大，顯示AI供應鏈資金需求殷切，也讓國銀聯貸利息、手續費收入大豐收。

今年首季聯貸圈最大的簽約案，就屬文曄暨茂宣600億元聯貸案，友達400億元聯貸案，第2季則有國巨（2327）385億元接棒，金融圈已看好2024年全年聯貸市場量能。

據LSEG（倫敦交易所集團）統計，2024年首季整體國銀聯貸成交件數61件、聯貸額達176億美元，年翻近倍，更已達2023年全年621億美元的28%，已逾四分之一強，銀行圈指出，AI供應鏈資金需求轉熱，全年有機會上看650億至700億美元。

近五年國銀聯貸業務概況 圖／經濟日報提供

國銀承做聯貸件數愈多、金額愈高，有助提高利息收益和手續費收入、進而推升獲利，又以額度管理行（Bookrunner）角色最重要，有權分配其他銀行的參貸金額，並拿到最多的手續費，共同主辦行（MLA）的聯貸額度、收益則僅次管理行。

昨華南銀宣布攜手公股行庫統籌主辦國巨385億元聯貸案，該授信案主要用途是借新還舊並充實中期營運周轉金，一開始是300億元，最終以385億元結案，超額認購1.28倍，顯示金融業對國巨經營績效和未來發展頗具肯定。

四家統籌主辦行包括華南銀、第一銀、臺銀和合作金庫，共參貸300億元占了78%，其餘兆豐銀、農業金庫、土銀、彰銀和新光等五家銀行，則參貸10億至40億元之間，共九家銀行做聯合授信。

據了解，國巨該筆聯貸案利率近2%，最低稅前不低於1.7%，也結合了四項ESG永續連結指標，只要達成其中一項，最高可降低0.03個百分點聯貸利率，來鼓勵企業遵循永續發展原則。

這四項永續指標是，溫室氣體排放、能源耗用量均比前一年度降1%，或用水回收20%再利用、或公司治理評鑑達前35%，只要任一指標達成，聯貸利率可降0.01~0.03個百分點。

華南銀指出，隨AI、5G／IoT、電動車等應用廣泛，來自AI伺服器、AI筆電及AI智慧手機、高速運算、資料中心、車用電子、工業規格、航太及醫療等領域對被動元件的需求強勁且用量大幅增加，國巨1月通過駐南科橋頭園區設廠的申請，以實際行動加碼投資台灣。

該授信案也將持續提供國巨未來營運上的資金挹注，以支持公司長期營運成長動能，持續擴大全球營運規模及提升國際競爭力。