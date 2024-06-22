五大銀行放款寫15年半新高 超低利率環境回不去了

通膨結構改變，過去國內的超低利率環境，恐怕很難回得去了。中央銀行昨（21）日公布五大銀行5月新增放款，受到央行連續升息影響，包括購屋貸款、資本支出、周轉金貸款利率均持續走高，五大銀行合計四大類貸款加權平均利率為2.187%，連四月上升，為近15年半新高。

央行昨天公布，臺灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行與華南銀行等五大銀行5月新承做放款加權平均利率為2.187％，較4月的2.155％上升0.032個百分點；四大類放款中，僅消費性貸款利率下降，其餘各類貸款利率均較4月上升。

其中，五大銀行5月新增房貸利率2.187%，月增0.011個百分點，連四月上升，並為2009年1月以來、近15年半新高。

此外，企業資本支出借款利率漲至2.544%，終結連兩月下跌，為2011年9月以來、近13年高點。企業周轉金貸款利率漲至2.143%，連四增，寫下近15年半的高點。

對於央行6月調升存準率1碼，是否帶動各類貸款利率繼續往上走，央行經研處副處長曹體仁說明，調升存準率主要是控制貨幣數量，但也會間接反應在利率上。

國銀新增放款利率節節攀升，讓貸款族「壓力山大」，曹體仁解釋，除央行升息因素外，資本支出與周轉金貸款利率較前一個月上漲，主要是前一個月銀行承作較多信用較佳的企業及政府放款，這個月少了這些利率較低的企業與政府放款，平均貸款利率也隨之上升。

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