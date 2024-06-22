兆豐金提升公司治理 強化獨董功能落實ESG

兆豐金控（2886）昨（21）日股東會全面改選，為強化獨立董事功能與落實ESG，配合改選換屆，兆豐金董事會下三大功能性委員會，五席獨董將全部納為成員，一改過去三席獨董做法。

兆豐金旗下兆豐銀也因應AI大趨勢，成立數位發展委員會，統籌AI相關人才網羅、培訓及配合業務發展工作。

兆豐金昨天股東會通過盈餘分配案配發現金股息每股1.5元及股票股利0.3元，合計1.8元，以昨天兆豐金收盤價40元計算，現金股息殖利率約3.75%，股息配發率與殖利率均居金控前段班。

兆豐金昨天順利改選第九屆董事15席，含五席獨立董事，下午兆豐金旋即召開新一屆董事會，選任雷仲達續任董事長，續聘蕭玉美為總經理。

雷仲達主持股東會時，有小股東關切兆豐金對人力資源尤其經理人的薪資獎酬是否有競爭力與留才效果，建議兆豐金薪酬委員會人數由三位獨董增至五位獨董，雷仲達回應已在進行中，昨天股東會選任的五位獨董都會是薪酬委員會成員。

事實上，雷仲達已指示，新一屆董事會下三大功能委員會，除了薪酬委員會，審計委員會、誠信經營委員會，成員也要擴增為五位獨董，提升兆豐金的公司治理與落實ESG。

之前兆豐金功能委員會是三位獨董組成，因此有的獨董可能身兼兩個功能委員會成員，有的則否，如今五位全部參與三大功能委員會。

兆豐金股東會也通過承認2023年度營業報告書及合併財務報表，2023年合併稅後純益與每股稅後純益（EPS）分別為332.47億元、2.37元，以及盈餘分配暨盈餘轉增資發行新股案。

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