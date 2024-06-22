土銀董座謝娟娟請辭 行庫傳8月人事大搬風

經濟日報／ 記者廖珮君夏淑賢林勁傑╱台北報導
土地銀行示意圖。 聯合報系資料庫
土地銀行示意圖。 聯合報系資料庫

土銀董事長謝娟娟向財政部請辭獲准並將在25日辭職，下周轉任板信銀行新任董事長，成為繼台灣金前董座沈榮津後，第二位異動的公股高層。據透露，除了謝娟娟是主動請辭先在下周走人，府院與財政部可能會採取整批處理方式，8月調整公股金融高層人事。

財政部官員昨天證實謝娟娟請辭，但表示謝娟娟主動辭職並非出於公股派任調整意向所致，其餘低調不多談。

據悉，由於目前政院與立院因國會改革法案相持不下，昨天股東會有三家公股改選後，可能會等到8到10月間再調整公股高層人事，將通盤考量後一次調整機率較高。

板信銀行昨天股東會全面改選，現任董事長張明道昨天改選仍為其中一席法人董事代表人。據了解，下周三前土銀收到財政部公文後，將完成謝娟娟解任程序，屆時謝娟娟將「無縫接軌」板信董事，現年70歲的張明道也將從板信功臣身退。

據了解，謝娟娟請辭後土銀董事長將由總經理何英明暫代，但因土銀本屆董事會任期到8月，屆時何英明也將退休，部分公股金控旗下銀行也將在8月以後陸續換屆，可能一併派任新人選。

此外，第一金控總經理陳芬蘭也確定將在今年10月屆齡65歲退休，第一金（2892）董事長邱月琴也傳異動。另外，也有傳聞此波年齡相對較長的公股董座，未來動向也是觀察重點，屆時新政府對公股金融人事會繼續高齡延任為主軸，還是改換血新人上位為主調，值得觀察。

土銀 董事長 財政部

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