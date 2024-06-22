台積爆2,892萬違約交割 少年股神慘遭「軋空」

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股近日屢創歷史新高，少年股神卻慘遭「軋空」，臺灣證券交易所昨（21）日統計，證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,410萬元，買賣相抵後為3,854萬元，達違約資訊揭露標準個股竟為台積電（2330），金額2,892萬元。

以台股「T+2」交割制度來看，台積電19日股價延續近期漲勢，盤中最高攻抵984元掛牌後歷史新天價，最低953元，終場收在981元，上漲38元或4%，並未出現漲停或跌停鎖死情況，無論做多或做空的投資人，仍可當機立斷反向沖銷。

針對為何最後引發違約交割事件，市場業內人士分析，台積電本波攻上900元後，隨在美股掛牌的ADR持續強漲，進一步向1,000元大關邁進，推測可能是「藝高人膽大的少年股神」錯估情勢，高檔放空後股價卻未大幅下跌，因此慘遭「軋空」。

證交所資料顯示，21日證券商申報集中市場違約買進加計賣出金額4,410萬元，是5月22日以來最多，今年以來第八高金額。其中，達到違約資訊揭露標準，僅有台積電一檔個股，申報證券商為國票安和分公司2,892萬元。事實上，證交所自祭出當沖警示新制，以及「強化投資人違約風險控管措施」後，違約交割金額明顯收斂不少。

台積電 證券商

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