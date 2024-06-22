五大銀行新增房貸衝千億 新青安貸款占40%

國內房市價量齊揚，銀行房貸金額締造新猷。中央銀行昨（21）日公布，五大銀行5月新增房貸首破千億元、高達1,162.3億元、創下歷史新高紀錄；五大銀行5月新增房貸利率2.187%，寫下近15年半新高；另外，5月新青安房貸占五大銀行新增房貸的比重40.6%、為近八年最高。

央行昨日公布，台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、華南銀行及第一銀行等五大銀行新增房貸合計1,162.3億元，連三月上漲並刷新歷史新高。受央行持續升息並採取緊縮貨幣政策影響，五大銀行5月新增房貸利率2.187%，月增0.011個百分點，連四月上升，為近15年半最高。

五大銀行新增房貸概況 圖／經濟日報提供

央行經研處副處長曹體仁解釋，5月新增購屋貸款金額攀升，主要是六都買賣移轉棟數增加，加上國內房價偏高，原因包括，第一，5月工作天數較4月多；其次，近期逢新屋交屋潮、市場交易熱度延燒；第三，台灣出口表現好，企業持續設廠投資帶動周邊區域的購屋投資需求；第四，股市屢創新高產生財富效果；第五，新青安優惠房貸催出自住購屋熱潮。

央行統計顯示，5月五大銀行新承作新青安房貸472億元，占五大銀行新增房貸的比重達40.6%，該比重為2016年7月以來、近八年新高。

央行資料顯示，六都建物買賣移轉棟數5月月增17.4%、年增25.8%；今年前五月，六都買賣移轉棟數合計年增30%，顯示房市交易熱滾滾。

房價方面，象徵中古屋成交行情的信義房價指數顯示，大台北地區5月房價月增0.9%、年增11.6%，已連續四年上漲。

外界關切國內房市是否有過熱疑慮，曹體仁表示，對於房市景氣，政府相關部會將持續檢視政府健全房市方案成效，並適時調整措施。央行的立場是，讓銀行信用資源不要過度流向房市，央行在6月理監事會議上，才會加碼第六波房市管制。

央行資料指出，根據聯徵中心統計，截至今年4月，房貸餘額自住占比達88.8%，顯示絕大多數房貸族均為自用。