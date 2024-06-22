公股銀：下半年房市價量增溫 受三大原因影響仍維持高檔

經濟日報／ 本報綜合報導
央行祭出第六波選擇性信用管制、行政院帶頭追查新青安房貸人頭戶。 聯合報系資料照
央行祭出第六波選擇性信用管制、行政院帶頭追查新青安房貸人頭戶。 聯合報系資料照

央行祭出第六波選擇性信用管制、行政院帶頭追查新青安房貸人頭戶，能否抑制房市？公股行庫高層分析，資金財富效果、抗通膨、換屋需求等三大原因，讓下半年房市價量持續增溫。

六家公股金控、行庫，包括第一金（2892）、華南金、兆豐金、合庫金、彰銀、台企銀等，昨（21）日同步舉行股東會，政府兩面向管控，下半年房市表現如何？成為媒體關注焦點。

主要公股行庫看下半年房市 圖／經濟日報提供
主要公股行庫看下半年房市 圖／經濟日報提供

第一銀行總經理李嘉祥說，預估政府健全房市調控措施將陸續上路，他認為下半年房市將是「量略縮、價高檔震盪」，也坦言新青安房貸精進措施，會讓第一銀行房貸成長動能趨緩。

至於央行祭出新管制，李嘉祥說，對銀行影響不大，主因一銀有97%房貸戶都是首購，預期下半年健全房市調控措施將陸續出台，房市成交量會略縮，但房價仍會高檔震盪。

華南銀行副總經理李宗賢分析，近期投資人在股市、黃金、債券等各類投資幾乎都賺到錢，財富效果確實是推升房價主因之一；此外，通膨居高不下，也讓民眾產生趕緊買房保值的想法；第三是403大地震，催出民眾更換「耐震度較佳房屋」的換屋潮。

李宗賢說，近年興建房屋成本上升，不動產價格自然也會漲，華銀房貸政策以首購族、自住客為主，因為政府不鼓勵房市投資行為；目前看起來，房市移轉棟數持續變大，預估下半年房貸承作量仍呈增長，房價持續回溫。

台企銀總經理張志堅指出，由於台商資金回流及升息到頂，台灣民間消費動能增加，對內需市場有幫助，因通膨問題仍然存在，基於不動產抗通膨特性，帶動房價易漲難跌預期心理，房市仍會由剛性需求帶動。

兆豐金董事長雷仲達表示，新青安房貸配合政策幫助無房年輕人擁有自住房屋，鎖定目標客群是自用剛性需求，不會對其他一般房貸或個金、企金放款產生排擠，只是眾多商品其中一項。

（記者陳美君、廖珮君、夏淑賢、戴玉翔、林勁傑）

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