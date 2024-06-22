富時指數調整 尾盤爆量

富時指數調整於昨（21）日收盤後生效，台股最後一盤在成分股調整下，指數瞬間下殺35點，調整指數成分股的包括：臺灣50指數、臺灣中型100指數、臺灣資訊科技指數、臺灣發達指數、臺灣高股息指數等等，推升尾盤成交量達到1,187.5億元，躍史上第六大量。

昨日集中市場最後一盤成交金額1,187.5億元，為史上第六大量，次於2024年5月31日的2,015.8億元、2022年5月31日的1,591.3億元、2023年5月31日的1,439.8億元、2023年11月30日的1,252.3億元、2021年5月27日的1,226.9億元，推升單日整體成交量達6,510億元。

追蹤臺灣高股息指數的元大高股息，自調整生效日起連續五個交易日為指數定期審核過渡期，此期間每檔股票的權重採用過渡期間權重，過渡期間將至28日，目前持股檔數仍有55檔，包含：友達（2409）、興富發、南電、台塑以及貿聯-KY，仍有20億元至46.29億元間不等的調節壓力。

追蹤特選高股息低波動股價指數的元大台灣高息低波，也持續進行分股調整，因定期審核生效日起設有三個營業日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在三個營業日內調整，目前持股檔數仍有65檔，包含：鴻海、仁寶、長榮鋼等15檔將自成分股名單被刪除。