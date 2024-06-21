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挪用11億公款租超跑、飛機！台中銀前董座拚交保 法官准了…但開1條件

金管會研議擴大開放金融商品質借、保費融資

中央社／ 台北21日電

金管會主委彭金隆許下推動台灣成為亞洲資產管理中心願景，金管會研議縮短銀行申請發行結構型金融債審查過程，並研擬參考國外，擴大開放金融商品質借及研議開放保費融資可行性。

彭金隆上任滿月，對於未來施政方向，他日前宣示將推動台灣成為亞洲資產管理中心，他今天接受媒體聯訪時指出，金管會將開始鬆綁既有法制基礎，例如擴大信託制度彈性、研議引入國外較獨特的公司或資產管理架構、思考在台灣創設具體的境外金融中心等。

金管會銀行局長莊琇媛表示，首先，針對現有商品方面，銀行現在已可發行結構型金融債券，但銀行近期反映因金管會核准商品流程過長，造成銀行原先設定好的條件，幾個月後隨市場變化條件走掉了，導致最後發行的商品對客戶吸引力已然降低，金管會正研議盡量縮短審查、核准過程，以符合市場需求。

至於新商品方面，莊琇媛提到，目前金管會僅針對信託商品訂定質借5成限額，金融機構有反映，除了信託商品外，是否能開放其他金融商品質借，且質借是否可不要設定5成限額，因國外均是採LTV法（貸款價值比），即金融機構隨時會依客戶握有資產價值，認定是否足以保證償還當初借款，讓業者有自主裁量空間，金管會目前正在研議中。

另外，莊琇媛透露，高資產客戶往往有家族傳承需求，保險為其中重要標的之一，金管會也會研議是否可能開放保費融資，當然保險法上有其限制，但未來會思考是否可能在保費融資或保單質借上再有一些突破性。

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