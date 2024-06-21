大型壽險盼財報沿用覆蓋法 彭金隆：客觀上無適用條件

壽險業將於2026年接軌IFRS 17，有大型壽險公司擬爭取繼續沿用現行覆蓋法以維持財報穩定性，金管會主委彭金隆今天表示，就客觀事實而言，若已接軌IFRS 17，確實已經沒有適用覆蓋法的條件，但業界意見很重要，金管會都會列入思考。

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，現行帳列PL（透過損益按公允價值衡量）的股票、基金等資產適用的覆蓋法屆時將退場，亦即壽險業未來持有帳列PL的投資資產評價損益，將直接反映於當期損益中。近日有大型壽險公司主張，為避免影響財報穩定性，希望金管會可研擬適當接軌配套措施，讓壽險業財報可沿用覆蓋法。

彭金隆今天接受媒體聯訪時表示，有採用ICS制度的國家都會進行在地化調整，因資本監理本來就會有各個地區差異性，未來台灣亦會採行在地化及過渡性措施，「這和IFRS 17比較不同，IFRS 17是較剛性的國際會計準則，你要做，比較沒辦法做太多在地化。」

彭金隆坦言，壽險業財報會採用覆蓋法是很特殊的情形，在接軌IFRS 17前，負債面是採用IFRS 4，為固定利率，但資產面自2018年起採用IFRS 9，採現時利率，資產與負債面產生不匹配現象，因此讓壽險業財報可在過渡期採用覆蓋法，這是會計準則允許壽險業的特例作法。

不過，彭金隆表示，假設2026年壽險業已採用IFRS17，理論上資產與負債面即會匹配，已沒有當時實施覆蓋法的條件，這是客觀事實，「當然我們要不要做這麼大的調整，要經過很縝密的思考」。

彭金隆指出，「會計準則是剛性國際準則，有其一定限制」，他知道業者有很多想法，金管會會從整體市場及國際制度來看，業界意見很重要，都會列入思考。