落實永續發展 第一金證三度獲永續投資獎

第一金證券此次在第4屆台灣永續投資獎中獲得機構影響力、個案影響力-永續主題投資等兩個獎項，已連續第3年獲獎，對此，第一金證券指出，未來也將以ESG（環境、社會、治理）、SDGs（永續發展目標）作為投資核心元素，慎選投資標的，創造長期投資價值。

第一金證券也強調，要發揮機構投資人影響力，積極與被投資企業溝通與議合；對此第一金證券也指出，每年參與股東會，均會審慎評估議案的合宜性，並檢視公司是否發生不符ESG的事件，決定議案支持與否，透過股東會投票權行使，落實股東行動主義。

另外，對於承銷業務輔導公司，ESG亦納入接案前檢視項目，輔導期間更協助被輔導中公司導入永續發展相關政策，促使其重視永續發展以利上市上櫃。

為發揮機構影響力，第一金證券2016年即簽署「機構投資人盡職治理守則」遵循聲明，為首家簽署之證券商，且2021至2023連續3年獲證交所遴選為資訊揭露較佳券商。

隨著國際永續發展潮流的演進，第一金證券也表示，為了與時俱進持續深化永續投資作為，已訂定包括高污染/碳排產業投資比重上限且逐年調降，增加投資綠色/永續發展債券，今年也精進脫碳政策，不再新增煤產業（採煤、燃煤發電及基礎設施）營收比重逾25%之企業，以及非典型油氣（頁岩油/氣、深海油/氣、極圈油/氣等）逾10%企業。

第一金證券的母集團第一金控，本身就是永續金融先行者聯盟成員。第一金證券表示，母公司已遞送減碳目標予SBTi審查，設定科學基礎升溫不超過1.5℃路徑，透過滾動式調整修正投融資及氣候風險管理策略，以逐步落實減碳路徑及減碳目標。