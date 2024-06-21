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東南亞市場成紅海？第一銀明年海外布局 瞄準日本

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

東南亞市場已成紅海市場，銀行海外布局轉向，已瞄準日本。如第一銀行明年海外布局將赴日本大阪出張所設放款辦公室。

第一銀行總經理李嘉祥說，經內部考察，認為大阪明年有萬國博覽會也要成立很大的旅遊博弈事業，商機龐大，將向金管會申設大阪出張所，目標是明年第3季開業。

他也坦言，一銀已不會再赴東南亞市場擴點，將以日本為重心。據了解，銀行圈認為，在台資銀行湧進東南亞市場設點後，東南亞國家幾已成紅海市場，如光柬埔寨台資銀行設了60多個據點。

李嘉祥說，這大阪出張所，就如同在加州設放款辦公室一樣，希望可從大阪掌握福岡和熊本商機，客群仍以台商為主。

如何搶台商赴日商機？他說，第一銀有兩大優勢，一、企業戶很多，可透過國內轉介做全球額度或是在當地開額度，以建立台商關係，二、一銀是中小企業最大放款行，與中小企業有堅實關係，目標希望海外市場獲利貢獻占比可達三成。

大阪 東南亞 第一銀行

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