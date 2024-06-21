國泰金淨零轉型全速前進 永續投資獎奪金融業大滿貫

台灣永續能源研究基金會舉辦的2024年「TWSIA台灣永續投資獎」今（21）日舉辦頒獎典禮，國泰金控與旗下子公司人壽、銀行、證券、投信創下佳績，在「機構影響力類」獎項奪下金融業大滿貫，得到五座「典範」最高榮譽；而在「個案影響力類」獎項，則由國泰證券獲得「ESG創新」、「企業議合」金級獎、國泰投信獲得「ESG創新」金級獎肯定，可說在金融業獲獎大滿貫。

國泰金控在永續之路展現集團綜效，朝2050淨零目標邁進，更要發揮永續金融影響力，與企業夥伴攜手讓氣候風險降到最低。

身為氣候金融領航者，國泰金控長期參與國際倡議，提出國際觀察並分享氣候解方，更達成四項台灣金融業創舉—於COP27（2022聯合國氣候變遷大會）擔任世界氣候高峰會開場講者、隔年的COP28（2023聯合國氣候變遷大會）也獲得金融業首張前進藍區的門票，分享氣候金融、登上2023紐約氣候周「世界生物多樣性高峰會」，及參與倫敦證交所「2023氣候投資高峰論壇」。

國泰金控作為金管會「永續金融先行者聯盟」的五家創始成員之一，也促使議合對象訂定2050年前淨零排放目標，積極從環境、社會及治理發揮正向影響力。國泰金控連年舉辦「永續金融暨氣候變遷高峰論壇」，曾創下參與論壇上市企業占台股市值約75％紀錄，今年將連續第八年舉辦，引領產業展開氣候行動。

國泰人壽身為全台最大的機構投資人之一，以身作則領先業界實踐責任投資，對內建立永續投資制度，並以實際行動支持注重永續發展的企業，藉以引導被投資公司提升ESG表現；對外則善用對話的力量，成為台灣第一家與企業針對ESG議題深度議合的金融機構。

國泰世華銀行透過科學化的脫碳目標，積極接軌赤道原則（EPs）、聯合國責任投資（PRI）、與責任銀行原則（PRB)等國際標準，在投資端亦設有專責團隊持續研究國際趨勢與最佳實踐，以推動責任投資，關注各項ESG風險，將「提升社會或環境的正面影響力」議題納入投資決策考量。

除投資端，國泰世華亦打造多樣化永續授信產品，深耕企業議合，透過海內外的專業夥伴關係放大企業影響力，如近期即攜手全球最大環境揭露組織CDP、金屬工業研究發展中心等單位，由中小企業需求為出發點，分享環境揭露、淨零轉型的執行要點。

國泰證券為台灣首家獲准開辦STO（Security Token Offering）業務的券商，響應主管機關永續投資策略，以「永續經營企業」為STO的主要發行標的，鼓勵再生能源、減碳、減塑、水資源等ESG領域的中小型企業進行募資。此外，國泰證券亦透過承銷輔導管道，引導市場資金投資於低碳、健康、與基礎建設等企業或綠色債券，並攜手國泰期貨專業ESG研究團隊，提供創新三方議合模式，以資本市場力量對環境與社會產生影響力。

國泰投信貫徹全台第一大資產管理業者的企業社會使命，與集團共同導入責任投資流程，2023年建立內部ESG燈號警示系統、轉型風險資料庫，以增強國泰投信投研及產品研發單位對氣候風險、生物多樣性的應對能力，輔助團隊能更快識別相關風險；此外，國泰投信建置獨家的Cathay QE（Cathay Quantitative Engagement）議合量化指標，用量化方式確實追蹤被投資公司的議合進度，有效強化其ESG表現，真正做到與被投資公司攜手並進，共邁永續。