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張雲鵬：華南金不排斥併購 強調互補性而非規模

中央社／ 台北21日電

華南金控董事長張雲鵬今天表示，華南金不排斥併購，且強調要有互補性，但資本的使用效率最重要、而非規模；同時，雖然華南金旗下現在沒有壽險，但考量IFRS與ICS新制接軌存在不確定性，因此暫不考慮併購壽險。

華南金控今天舉行股東會，針對小股東認為股價委屈，張雲鵬會後受訪指出，金融股不像科技股具有爆發力，金融股股價不是三天兩頭「就能把它弄上去」，而是需要長期經營，華南金股價最近兩個月來從原本約22元上漲到26元，也是反映經營成果。

張雲鵬表示，希望華南金在全體金控的獲利排名能逐步往上進步，提高資本使用效率，現在金控已有制定獲利提升計畫，盼3年至5年進入中段班；不過，現在金融環境變化非常大，也許會遇到「黑天鵝」，要非常小心。

談及併購議題，張雲鵬說，「我們並不排斥，但是要有互補」，資本的使用效率最重要、而非規模，華南金旗下現在沒有壽險，但考量IFRS與ICS新制接軌的不確定性，暫時不考慮併購壽險；華南金旗下有證券、產險、創投、資產管理等子公司，併購相關事宜之後會繼續評估，比如看看人工智慧（AI）相關題材。

展望下半年景氣，張雲鵬指出，去年是「打底」的階段，今年許多科技業存貨消化得差不多了，現在就是要朝AI發展，比如最夯的電動車、伺服器等都與AI相關，同時，鋼鐵業等傳統產業也逐漸回溫，預期今年下半年景氣應會比上半年好。

談及下半年房市，華南銀行副總經理李宗賢受訪時指出，價應會溫和上升，量的趨勢也是上揚；房價居高主要有4大原因，首先，去年至今年上半年海內外各種投資，包含黃金、債券，「買的幾乎都賺錢」，市場資金就會比較充裕；第二，通膨之下，民眾會想買房保值；第三，0403地震引發對居住安全的重視；第四，高齡社會也可能促成換屋潮。

併購 壽險 華南金控

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