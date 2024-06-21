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台新金落實永續投資獲肯定 摘台灣永續投資五大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新金控落實永續投資受肯定，獲台灣永續投資獎五大獎，台新金控投資長簡展穎(左1)、台新人壽資深副總經理陳秉儒(右2)、台新投信總經理葉柱均(右1)親自出席受獎。台新金控／提供
台新金控落實永續投資受肯定，獲台灣永續投資獎五大獎，台新金控投資長簡展穎(左1)、台新人壽資深副總經理陳秉儒(右2)、台新投信總經理葉柱均(右1)親自出席受獎。台新金控／提供

由台灣永續能源研究基金會主辦的「台灣永續投資獎」21日舉行頒獎典禮，台新金控（2887）集團本屆共榮獲五項大獎，金控及投信分別獲頒機構影響力「績優獎」；而個案影響力獎項部分，則由台新人壽奪下「永續投資金獎」、「股東行動銅獎」，台新投信獲得「永續基金銅獎」，台新永續理念與核心業務結合的成效不但充分體現，更深獲評審認同。

台新金控投資長簡展穎表示，台新以「認真永續 綠色生活」為永續主軸，發展出「氣候行動」、「金融共榮」、「永續賦能」三大永續關鍵議題，持續開展各項規劃並積極實踐。在「氣候行動」議題引領下，在2023年台新將ESG列入投資的DNA，強化投資碳排淨零，摘下「機構影響力-金控組」績優獎項。

台新人壽資深副總經理林秉儒說明，台新人壽積極響應淨零碳排國際倡議趨勢，在金控集團「永續金融政策」的指導下，其太陽光電案場的投資榮獲「個案影響力-永續投資」金獎。該投資案不僅取得財務上的成功，更凸顯台新人壽在環境保護與共融的前瞻性思維和領導能力，致力促使再生能源基礎建設開發，同時兼顧地方溝通與在地回饋共好機制，奠定生態環境保護、ESG等多元永續發展目標，為臺灣的再生能源市場注入新動力。

台新投信總經理葉柱均指出，台新投信致力於推動永續投資產品發展，於2021年發行債券型「台新ESG新興市場債券基金」、股票型「台新ESG環保愛地球成長基金」，更於2023年發行指數股票型基金「台新臺灣永續高息中小型ETF基金，為投資者提供可持續的投資機會與推動永續發展的實踐，因而榮獲「機構影響力-投信組」績優及「個案影響力-永續基金」銅級獎項。

台新金控認真落實永續，貫徹「from Zero to Hero」的精神攜手企業夥伴實踐淨零，持續發揮金融業資金引導的關鍵角色。台新金控將連續三年舉辦「台新淨零高峰論壇」，預計於10月7日舉辦，將以低碳未來為主軸，解析全球永續趨勢、分享國內外典範案例，內容精彩可期。未來協助產業邁向永續，成為企業永續發展的智慧好夥伴。

ESG 台新金控

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