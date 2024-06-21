快訊

新自強號首批乘客抵新城站！乘客曝撞擊瞬間「像被拋飛」 有人當場哭出來

北市私校東山高中國中部爆超收142人無校可念 議員怒轟：入學詐欺案

錯過黃金搶救時間…台人赴希臘海泳溺斃 家屬怒控導遊、船員冷眼旁觀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／土銀董事長謝娟娟 將轉赴板信商銀出任董事長

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
土地銀行董事長謝娟娟將轉戰板信商銀出任董事長。圖／土地銀行提供
土地銀行董事長謝娟娟將轉戰板信商銀出任董事長。圖／土地銀行提供

土銀董事長謝娟娟已在本月上旬向財政部長莊翠雲請辭，今日公文下來，謝娟娟的去處也受到公股金融圈高度矚目，據知情人士透露，謝娟娟將轉戰板信，出任板信銀行董事長。

謝娟娟從台銀到土銀，在產業界的人脈非常好，除了專業受到賞識，她的反應快、應變能力靈活，不僅獲得高層欣賞，也讓很多產業界高層留下深刻印象；其中，板信商銀大股東劉炳輝延攬謝娟娟多年，如今終於在6月獲得謝娟娟點頭，從公股金融圈離開，轉赴板信商銀董事長。

而謝娟娟也是繼台灣金控董事長沈榮津之後，第二個從公股金融體系請辭，轉換跑道赴民營金融業的董座級高層。

據了解，板信商銀正好在今日完成董監改選，現任董事長張明道的任期將到6月底止，屆時，板信將以改派法人董事的方式，由謝娟娟擔任法人董事，接著在7月1日出任板信董事長。

土銀 董事長 董監改選

延伸閱讀

獨／公股人事起風了？ 土銀董事長謝娟娟請辭獲准

財劃法修正 莊翠雲：不要為修而修、獲共識更重要

影／財劃法修法 莊翠雲籲考量2面向

韓國瑜曬67歲慶生照 願「國泰民安、百姓安居樂業」

相關新聞

獨／土銀董事長謝娟娟 將轉赴板信商銀出任董事長

土銀董事長謝娟娟已在本月上旬向財政部長莊翠雲請辭，今日公文下來，謝娟娟的去處也受到公股金融圈高度矚目，據知情人士透露，謝...

貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了

通膨結構改變，過去國內的超低利率環境，恐怕很難回得去了。中央銀行21日公布五大銀行5月新增放款，受到央行連續升息影響，包...

獨／公股人事起風了？ 土銀董事長謝娟娟請辭獲准

據可靠消息指出，土銀董事長謝娟娟已在6月5日遞出辭呈，財政部已同意。謝娟娟將在6月25日辭職，遺缺暫由土銀總經理何英明代...

華銀籌組國巨385億聯貸 今日完成簽約

華南銀行為國巨籌組的385億聯貸案，今天完成簽約，其他重要主辦行包括台銀、一銀跟合庫，由華南金控暨銀行董事長張雲鵬，國巨...

一銀總座看下半年房市：量縮價高檔震盪

對於下半年房市，第一銀行總經理李嘉祥在股東會之後受訪時以「價格高點震盪量趨緩」來形容，他也表示第一銀行下半年的房市成長量...

東南亞成紅海市場 一銀轉以日本為發展重心

第一銀行總經理李嘉祥今天在股東會後受訪時表示，未來銀行的海外布局重心會在日本，並希望今年海外獲利占比能夠從現在的兩成拉高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。