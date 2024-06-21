獨／土銀董事長謝娟娟 將轉赴板信商銀出任董事長

土銀董事長謝娟娟已在本月上旬向財政部長莊翠雲請辭，今日公文下來，謝娟娟的去處也受到公股金融圈高度矚目，據知情人士透露，謝娟娟將轉戰板信，出任板信銀行董事長。

謝娟娟從台銀到土銀，在產業界的人脈非常好，除了專業受到賞識，她的反應快、應變能力靈活，不僅獲得高層欣賞，也讓很多產業界高層留下深刻印象；其中，板信商銀大股東劉炳輝延攬謝娟娟多年，如今終於在6月獲得謝娟娟點頭，從公股金融圈離開，轉赴板信商銀董事長。

而謝娟娟也是繼台灣金控董事長沈榮津之後，第二個從公股金融體系請辭，轉換跑道赴民營金融業的董座級高層。

據了解，板信商銀正好在今日完成董監改選，現任董事長張明道的任期將到6月底止，屆時，板信將以改派法人董事的方式，由謝娟娟擔任法人董事，接著在7月1日出任板信董事長。