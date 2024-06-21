兆豐投信獲台灣永續投資獎「個案影響力類永續基金金級」

有永續獎奧斯卡之稱的「2024第四屆台灣永續投資論壇開幕式暨頒獎典禮」由財團法人台灣永續能源研究基金會於2024年6月21日舉行並公布得獎名單。兆豐投信榮獲「2024第四屆TWSIA台灣永續投資獎：個案影響力類-永續基金-金級」殊榮，足以彰顯兆豐投信在投資流程中納入ESG永續因素的用心，並以精實管理措施為旗下基金交出專業管理之佳績。

兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF（00932）投資策略採用的台灣永續評鑑，由臺灣指數股份有限公司、櫃買中心及國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心等共同開發，符合聯合國責任投資原則（UN PRI），亦倡導投資流程中納入相關永續企業，讓投資人更了解環境、社會、公司治理（ESG）層面在投資行為中扮演的角色，提升投資收益機會，增加風險控管能力。

兆豐永續高息等權ETF所追蹤的指數「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG永續高股息等權重指數」具有抵禦市場下檔風險的表現，如觀察過去六年多，該指數波動度為0.79，低於電子類股價指數的1.17及臺灣50指數的1.10，顯示其指數添加ESG篩選因子後，提升股利增長機會，有助參與ESG永續產業的成長力道。

兆豐投信投資長林忠義表示，受惠於台灣永續評鑑評級的篩選機制，本基金所追蹤的指數從眾多題材中篩選出50檔優質成分股，排除重大性事件之黑名單及爭議性產業後，選出符合ESG的成分股建置的投資組合，有助篩選出永續績效表現佳、財務表現佳之個股且多為ESG產業中具有高股息的機會題材，突顯出本基金適合長期資產配置的特色，更適合青睞永續投資又希望較能穩健領息的理財族。

兆豐投信董事長陳佩君指出，今年榮獲台灣永續投資獎「個案影響力類-永續基金-金級」，突顯兆豐投信以行動實踐兆豐金控雷董事長的企業理念「發揮正向影響，引領永續發展」，積極開拓並發行ESG投資產品，期能落實責任投資使命，近年來亦持續配合財政部ESG倡議平臺具體執行方案，在投資流程或發行新商品導入機制中，逐步辦理SASB行業準則揭露指標第三方驗證、TCFD第三方驗證等，以期落實「組織與ESG資訊揭露」及「責任金融」的目標，提供投資人更出色的財富管理策略。