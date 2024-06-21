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金控擁抱永續 永豐金董事會決議新設「永續長」

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

永豐金控（2890）21日董事會決議新設永續長，將由副總經理林本明職掌，其為永豐金控永續發展委員會執行秘書，新職務將於今年7月1日生效。

永豐金控2015年成立「CSR 推動核心小組」，並於2018年制定「企業社會責任守則」(2022年更名為「永續發展守則」)，設置「永續發展委員會」，由金控董事長擔任主任委員，總經理及主要子公司董事長、總經理等擔任委員。委員會下設置公司治理、顧客關係、員工照顧、社會參與、環境永續五個推動小組，管理金控及各子公司營運活動及其對經濟、環境及社會的風險與影響。

國內多家金控擁抱永續，玉山金控2022年1月是國內第一家設立「永續長」的金控，之後金控旗下各單位成立永續專責部門，包括法金事業總處下設有永續金融部、綠色金融部等，協助企業永續轉型及台灣綠能產業發展。

富邦金控設立永續經營執行小組（簡稱ESG執行小組），由金控總經理韓蔚廷擔任執行長，五家主要子公司均陸續成立ESG執行小組。台新金控設立企業永續辦公室，目前永續長是台新金首席經濟學家李鎮宇。元大金控2018年11月在董事長下設置永續經營委員會，2022年3月更名為「永續發展委員會」，並設「企業永續辦公室」及「誠信經營辦公室」。

台新金控 永豐金控 董事長

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