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榮康信出任上海商銀副董事長 距接班更進一步

中央社／ 台北21日電

上海商銀今天舉行股東會並改選董事，董事會推選榮家第4代、榮鴻慶的孫子榮康信為副董事長，被業界解讀是離正式接班更進一步。

上海商業儲蓄銀行今天舉行股東會，由董事長李慶言主持，通過112年度財務報告及盈餘分配案，每股配發現金股利1.8元。

上海商銀今天完成董事改選，由李慶言、榮智權、榮康信（代表法人Magnetic Holdings Limited）、邱怡仁、郭進一及黃慧珠（代表法人Tilsbury InvestmentsInc.）當選一般董事，陳木在、曾國烈及方燕玲當選獨立董事；其中，郭進一、黃慧珠及方燕玲為新任，其餘董事為連任。

上海商銀董事會並推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，常務董事會推選李慶言為董事長、榮康信為副董事長。

榮鴻慶是清末民初著名企業家榮宗敬之子，榮宗敬於民國9年入股上海商銀。榮鴻慶在上海商銀主政期間開疆闢土，增設分行、擴大服務，將國內分行由2家增至70多家，並布局亞太，積極拓展國際金融版圖；擔任上海商銀董事長達30年的榮鴻慶，111年3月在睡夢中離世，享嵩壽100歲。

根據上海商銀公司治理報告，榮康信擁有美國芝加哥大學工商管理碩士學位，已從事金融相關產業逾20年，任職上海商銀期間，歷任資深經理、資訊長、副總經理、執行副總經理、董事、常務董事等職位。

具備銀行、投資、保險、資訊及管理經驗的榮康信，如今接下上海商銀副董事長職位，業界解讀是離正式接班更進一步。

上海商銀 股東會 董事長

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