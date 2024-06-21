股匯雙挫 新台幣貶4.1分收32.369元
台股下跌，新台幣今天呈震盪整理，外資上午匯入較多，出口商也進場拋匯，帶動整體成交量放大，新台幣兌美元今天收盤收在32.369元，貶4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.455億美元。
輝達（NVIDIA）及台積電漲多回檔，加上富時指數調整盤後生效，台股終場下跌152.71點，收在23253.39點。三大法人同步賣超，合計賣超152.96億元。
外匯交易員表示，今天上午外資匯入較多，不過出口商也進場拋匯，帶動交易量放大，午後外資有匯出，新台幣終場翻貶作收；新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，最高32.294元、最低32.40元，最後收32.369元。
新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.9分，貶幅0.06%，週線連2黑。
外匯交易員表示，新台幣近期震盪區間整理，如果跟其他亞洲貨幣相比，新台幣其實沒有貶太多。台股近期仍在創高，匯市仍是外資主導，新台幣後續走勢要看外資對台股的信心而定。
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