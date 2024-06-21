快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

股匯雙挫 新台幣貶4.1分收32.369元

中央社／ 台北21日電

台股下跌，新台幣今天呈震盪整理，外資上午匯入較多，出口商也進場拋匯，帶動整體成交量放大，新台幣兌美元今天收盤收在32.369元，貶4.1分，台北及元太外匯市場總成交金額為19.455億美元。

輝達（NVIDIA）及台積電漲多回檔，加上富時指數調整盤後生效，台股終場下跌152.71點，收在23253.39點。三大法人同步賣超，合計賣超152.96億元。

外匯交易員表示，今天上午外資匯入較多，不過出口商也進場拋匯，帶動交易量放大，午後外資有匯出，新台幣終場翻貶作收；新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，最高32.294元、最低32.40元，最後收32.369元。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值1.9分，貶幅0.06%，週線連2黑。

外匯交易員表示，新台幣近期震盪區間整理，如果跟其他亞洲貨幣相比，新台幣其實沒有貶太多。台股近期仍在創高，匯市仍是外資主導，新台幣後續走勢要看外資對台股的信心而定。

台股 外資 新台幣

延伸閱讀

台股下跌152點 三大法人賣超152億元

台股下跌152點週線仍收紅 法人：留意季底作帳行情

台股漲多修正…拉回152點收23,253點 台積電收跌11元

台積電等權值股熄火 台股盤中重挫254點後跌勢收斂

相關新聞

合庫金股東會／總資產4.8兆元創新高 居國內第六大金控

合庫金（5880）21日舉行2024年股東常會，大會圓滿完成，金控董事長董瑞斌表示，截至去年底合庫金控總資產逾新台幣4....

日圓狂瀉！台銀換現鈔價「0.2071」 再寫34年新低

日圓持續貶值，台銀21日兌換現鈔賣出價第一盤以0.2071開出，刷新34年低點，與今年最高換匯價相比，10萬元台幣可多換...

貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了

通膨結構改變，過去國內的超低利率環境，恐怕很難回得去了。中央銀行21日公布五大銀行5月新增放款，受到央行連續升息影響，包...

華銀籌組國巨385億聯貸 今日完成簽約

華南銀行為國巨籌組的385億聯貸案，今天完成簽約，其他重要主辦行包括台銀、一銀跟合庫，由華南金控暨銀行董事長張雲鵬，國巨...

一銀總座看下半年房市：量縮價高檔震盪

對於下半年房市，第一銀行總經理李嘉祥在股東會之後受訪時以「價格高點震盪量趨緩」來形容，他也表示第一銀行下半年的房市成長量...

東南亞成紅海市場 一銀轉以日本為發展重心

第一銀行總經理李嘉祥今天在股東會後受訪時表示，未來銀行的海外布局重心會在日本，並希望今年海外獲利占比能夠從現在的兩成拉高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。