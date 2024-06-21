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上海商銀股東會／完成董事改選 李慶言續任董座、榮康信接副董

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
上海商銀21日舉行股東常會，由董事長李慶言（中）、常務董事榮康信（右）、總經理郭進一（左）共同主持。上海商銀／提供
上海商銀21日舉行股東常會，由董事長李慶言（中）、常務董事榮康信（右）、總經理郭進一（左）共同主持。上海商銀／提供

上海商銀（5876）21日召開股東會，完成董監改選，下午召開董事會，推選李慶言、榮康信為常務董事，陳木在為獨立常務董事，並由常務董事會推選李慶言為董事長、榮康信為副董事長。

榮康信為創辦人榮家第四代，從常董改列為副董事長一職，外界預期是為了接班暖身。上海商銀前董事長榮鴻慶2022年辭世，公告由榮家第四代榮康信繼承榮鴻慶手中大部分上海商銀持股，榮康信含控股公司等持股比例合計達12.692％。

上海商銀今日完成改選董事，由李慶言、榮智權、榮康信(代表法人Magnetic Holdings Limited)、邱怡仁、郭進一及黃慧珠(代表法人Tilsbury Investments Inc.)當選一般董事，陳木在、曾國烈及方燕玲當選獨立董事，其中，郭進一、黃慧珠及方燕玲為新任，其餘董事為連任。

上海商銀目前於國內已設立74家分行，並布局亞太，拓展國際金融版圖，於香港、中國大陸無錫、越南同奈及新加坡設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南北寧設立代表人辦事處，並於柬埔寨投資微型金融子公司AMK Microfinance Institution Plc.，在香港也擁有子行上海商業銀行，朝向建構更完整的國際金融版圖目標前進。

上海商銀連任董事長李慶言，1979年即擔任該行董事，1982年擔任常務董事， 2020年擔任副董事長，2021年擔任上海商銀董事長。董事長李慶言擁有美國西北大學企業管理碩士學歷，曾擔任新加坡航空公司董事會主席，同時也擔任香港子行上海商業銀行董事長，具有前瞻性的國際觀與國際金融管理實務，董事長李慶言表示：上海商銀以台灣市場為業務基礎，深耕傳統金融業務，積極發展新興的數位金融、高資產財富管理和資產傳承業務，建立策略性投資部位，並擴大國際金融服務版圖，持續推動數位轉型，升級網路銀行和行動銀行，打造智慧分行，導入人工智慧和智能客服平台，建置資訊新核心系統，擴充軟硬體設備，優化資訊競爭力。

上海商銀 董事長 香港

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