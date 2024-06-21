華銀籌組國巨385億聯貸 今日完成簽約

華南銀行為國巨籌組的385億聯貸案，今天完成簽約，其他重要主辦行包括台銀、一銀跟合庫，由華南金控暨銀行董事長張雲鵬，國巨公司執行長王淡如共同出席完成簽約。

華南銀行指出，該聯貸案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運周轉資金，由華南銀行擔任額度管理銀行，並邀集兆豐銀行、農業金庫、土地銀行、彰化銀行及新光銀行等金融機構共同參與，本聯合授信案以300億元推出，在金融同業踴躍參與下，短期間內即超額認購籌組完成，最終以385億元結案。

國巨是全球唯一一家同時擁有全球被動元件前三大領先地位的產品—電阻、電容、電感的電子零組件及全方位服務的供應商，歷年來持續透過創新及併購，廣度布局利基型應用市場及擴展全球銷售通路以發揮營運綜效。

近來隨著AI人工智慧、5G/IoT、電動車等應用愈加廣泛，來自AI伺服器、AI筆電及AI智慧手機、高速運算、資料中心、車用電子、工業規格、航太及醫療等領域對被動元件的需求強勁且用量大幅增加，於今年1月份通過進駐南科橋頭園區設廠的申請，以實際行動加碼投資台灣，而本聯合授信案也將持續提供國巨未來營運上的資金挹注，以支持公司長期營運成長動能，持續擴大全球營運規模及提升國際競爭力。

華南銀行一向在ESG等面向積極作為，自去年以來陸續推出「綠色融資貸款」、「永續績效連結授信」及「中小企業淨零轉型融資專案」等專案貸款，對於企業購置再生能源、節能、儲能、污染防制之設備或系統或企業淨零轉型所需營運週轉金、資本性支出等，皆能專案申請優惠貸款。華南銀行也表示，本次聯貸案條件亦結合ESG永續連結指標，透過減少溫室氣體排放、能源耗用量及用水回收率等指標，來鼓勵企業遵循永續發展原則。