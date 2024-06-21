快訊

宛如逃難…乘客拖行李「滿身泥濘」 新自強號骨折司機員甫脫困

新自強號乘客憶撞落石瞬間「比車禍恐怖」 曝首節車廂受損、醫護急奔救援

賀軍翔涉性侵疑雲GG！新戲拍一半確定換角 製作方：違背雙方誠信

華銀籌組國巨385億聯貸 今日完成簽約

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國巨385億元聯貸案於6月21日完成簽約，由華南銀行董事長張雲鵬（左）代表聯貸銀行團與國巨執行長王淡如（右）完成聯貸合約簽署。圖/華南銀行提供
國巨385億元聯貸案於6月21日完成簽約，由華南銀行董事長張雲鵬（左）代表聯貸銀行團與國巨執行長王淡如（右）完成聯貸合約簽署。圖/華南銀行提供

華南銀行國巨籌組的385億聯貸案，今天完成簽約，其他重要主辦行包括台銀、一銀跟合庫，由華南金控暨銀行董事長張雲鵬，國巨公司執行長王淡如共同出席完成簽約。

華南銀行指出，該聯貸案主要用途為償還金融機構借款暨充實中期營運周轉資金，由華南銀行擔任額度管理銀行，並邀集兆豐銀行、農業金庫、土地銀行、彰化銀行及新光銀行等金融機構共同參與，本聯合授信案以300億元推出，在金融同業踴躍參與下，短期間內即超額認購籌組完成，最終以385億元結案。

國巨是全球唯一一家同時擁有全球被動元件前三大領先地位的產品—電阻、電容、電感的電子零組件及全方位服務的供應商，歷年來持續透過創新及併購，廣度布局利基型應用市場及擴展全球銷售通路以發揮營運綜效。

近來隨著AI人工智慧、5G/IoT、電動車等應用愈加廣泛，來自AI伺服器、AI筆電及AI智慧手機、高速運算、資料中心、車用電子、工業規格、航太及醫療等領域對被動元件的需求強勁且用量大幅增加，於今年1月份通過進駐南科橋頭園區設廠的申請，以實際行動加碼投資台灣，而本聯合授信案也將持續提供國巨未來營運上的資金挹注，以支持公司長期營運成長動能，持續擴大全球營運規模及提升國際競爭力。

華南銀行一向在ESG等面向積極作為，自去年以來陸續推出「綠色融資貸款」、「永續績效連結授信」及「中小企業淨零轉型融資專案」等專案貸款，對於企業購置再生能源、節能、儲能、污染防制之設備或系統或企業淨零轉型所需營運週轉金、資本性支出等，皆能專案申請優惠貸款。華南銀行也表示，本次聯貸案條件亦結合ESG永續連結指標，透過減少溫室氣體排放、能源耗用量及用水回收率等指標，來鼓勵企業遵循永續發展原則。

AI 國巨 華南銀行

延伸閱讀

率團訪美會見黃仁勳、蘇姿丰？ 郭智輝：都在拜訪名單

企業辦綠能課程培訓員工 相關營收增長224%

明將率企業領袖團訪美！經長郭智輝參加SelectUSA峰會 深化台美經貿合作

華南e指沖 新功能上線

相關新聞

合庫金股東會／總資產4.8兆元創新高 居國內第六大金控

合庫金（5880）21日舉行2024年股東常會，大會圓滿完成，金控董事長董瑞斌表示，截至去年底合庫金控總資產逾新台幣4....

日圓狂瀉！台銀換現鈔價「0.2071」 再寫34年新低

日圓持續貶值，台銀21日兌換現鈔賣出價第一盤以0.2071開出，刷新34年低點，與今年最高換匯價相比，10萬元台幣可多換...

貸款族哭哭！這些數據顯示 國內長期的超低利率環境回不去了

通膨結構改變，過去國內的超低利率環境，恐怕很難回得去了。中央銀行21日公布五大銀行5月新增放款，受到央行連續升息影響，包...

華銀籌組國巨385億聯貸 今日完成簽約

華南銀行為國巨籌組的385億聯貸案，今天完成簽約，其他重要主辦行包括台銀、一銀跟合庫，由華南金控暨銀行董事長張雲鵬，國巨...

一銀總座看下半年房市：量縮價高檔震盪

對於下半年房市，第一銀行總經理李嘉祥在股東會之後受訪時以「價格高點震盪量趨緩」來形容，他也表示第一銀行下半年的房市成長量...

東南亞成紅海市場 一銀轉以日本為發展重心

第一銀行總經理李嘉祥今天在股東會後受訪時表示，未來銀行的海外布局重心會在日本，並希望今年海外獲利占比能夠從現在的兩成拉高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。