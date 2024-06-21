永豐金擬解散歐洲子公司永豐金證券 明年第2季完成

永豐金控（2890）21日公告，董事會決議通過清算解散子公司永豐金證券(歐洲)有限公司，此案須經過主管機關核准後生效，保守估計相關程序將在明年第2季完成。

永豐金控今日召開重訊記者會，宣布因應歐盟開始實施新金融市場工具指令（MiFID II, Markets in FinancialInstruments Directive），衝擊永豐金控證券歐洲收入，在考量業務發展以及獲利性面向，決議辦理清算解散，將於董事會通過後，再向台灣以及英國主管機關提出申請，保守估計將在明年第2季完成。

根據永豐金控資訊，永豐金證券（歐洲）註冊於英國倫敦，成立於1999年，並於2000年取得FCA(Financial Conduct Authority)經營經紀業務之資格，以代理永豐金證券及永豐金證券(亞洲)於台灣和香港證券市場的相關業務及金融商品，為英國與歐洲的機構投資者提供及時和優質的大中華市場(台灣、香港和中國大陸)投資研調和股票經紀業務，內容涵蓋：股票、可轉換公司債、固定收益商品、存託憑證、股票借貸和海外基金。此外，永豐金證券(歐洲)也與中國興業證券有限公司合作提供中國A股市場的投資服務。

永豐金證券(歐洲)的客戶群覆蓋英國和歐洲大陸，95%的客戶是在歐洲運營的長期投資基金。