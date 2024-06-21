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央行高層異動！金檢處處長蘇導民將退休 副處長潘雅慧接任

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央銀行21日宣布重要人事異動，金融業務檢查處處長蘇導民將於7月16日屆齡退休，所遺金檢處處長職務，經央行理監事聯席會議核定，由金檢處副處長潘雅慧升任，自本年7月16日生效。

央行指出，金檢處新任處長潘雅慧現年62歲，政治大學會計學系畢業、政治大學經營管理學研究所碩士，民國76年中央銀行行員乙等特考及格，77年3月1日進央行服務，歷任金融業務檢查處辦事員、國庫局辦事員、金融業務檢查處專員、副科長、科長、稽核兼科長、稽核等職務，民國109年7月16日升任金融業務檢查處副處長；任事積極負責，熟稔金融檢查業務，具備經營管理及行政領導能力。

央行 研究所 金融業

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