央行高層異動！金檢處處長蘇導民將退休 副處長潘雅慧接任
中央銀行21日宣布重要人事異動，金融業務檢查處處長蘇導民將於7月16日屆齡退休，所遺金檢處處長職務，經央行理監事聯席會議核定，由金檢處副處長潘雅慧升任，自本年7月16日生效。
央行指出，金檢處新任處長潘雅慧現年62歲，政治大學會計學系畢業、政治大學經營管理學研究所碩士，民國76年中央銀行行員乙等特考及格，77年3月1日進央行服務，歷任金融業務檢查處辦事員、國庫局辦事員、金融業務檢查處專員、副科長、科長、稽核兼科長、稽核等職務，民國109年7月16日升任金融業務檢查處副處長；任事積極負責，熟稔金融檢查業務，具備經營管理及行政領導能力。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 租屋族苦！房租漲幅創28年新高 高雄房東一次漲4千
▪ 天龍國老旅館9.2億高價轉手 房仲：建商看中這點
▪ 預售屋下訂後「漲價50萬」！她氣搬法條要賠償 遭房仲一理由拒絕
▪ 央行軟打房建商不客氣 下半年8大百億案帶頭衝
▪ 買方追價力道強、建商推案跟不上 前4月建照核發量寫6年同期新低
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言