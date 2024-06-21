永豐金擬清算解散歐洲子公司 估明年第2季完成程序
永豐金今天召開董事會，通過決議清算解散子公司永豐金證券（歐洲）有限公司，此案須經主管機關核准後生效，保守估計相關程序將在明年第2季完成。
永豐金今天召開重訊記者會說明，自歐盟開始實施新金融市場工具指令（MiFID II, Markets in FinancialInstruments Directive），衝擊永豐金證券（歐洲）收入，考量永豐金證券（歐洲）業務發展及獲利性等面向，董事會因而決議辦理永豐金證券（歐洲）清算解散。
永豐金指出，此案須經主管機關核准後生效，永豐金證券將於董事會通過後，向台灣及英國主管機關提出申請，保守估計相關程序將在明年第2季完成。
永豐金證券（歐洲）註冊於英國倫敦，自1999年成立，至今已邁入25年，客戶群覆蓋英國、歐洲大陸及阿布達比、多哈等中東地區，95%客戶為在歐洲運營的長期投資基金。
永豐金證券（歐洲）主要代理永豐金證券及永豐金證券（亞洲）於台灣及香港證券市場的業務及金融商品，為英國與歐洲機構投資者提供大中華市場投資研調及股票經紀業務，內容涵蓋股票、可轉換公司債、固定收益商品、存託憑證、股票借貸和海外基金。
此外，永豐金證券（歐洲）亦與中國興業證券有限公司合作提供中國A股市場的投資服務。
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