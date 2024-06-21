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一銀總座看下半年房市：量縮價高檔震盪

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行總經理李嘉祥認為下半年房貸的業務量應該會趨緩。記者朱漢崙/攝影。
第一銀行總經理李嘉祥認為下半年房貸的業務量應該會趨緩。記者朱漢崙/攝影。

對於下半年房市第一銀行總經理李嘉祥在股東會之後受訪時以「價格高點震盪量趨緩」來形容，他也表示第一銀行下半年的房市成長量會趨緩，全年估計成長率會在8%到10%之間。

由於美國聯準會延後升息，要在九月之後才會升息，也因此第一銀行最新預估，Swap今年全年的收益應該可以在120億左右。

李嘉祥也說明一銀最新的新青安業務狀況指出，目前新青安在39歲以下的貸款戶大概占第一銀行的新青安總戶數大約7成以上，約72%-73%，另外每月房貸業務的新承作量，新青安占比大概四成。

對於整體的房市，李嘉祥則認為，雖然方式上半年的確很火熱，但是下半年之後隨著政府有更多的方式調控措施出爐，加上央行已經實施的方式管制措施，還有新青安精進措施，估計下半年的房市在價格上會在高點震盪，但是成交量的話應該會趨緩，所以銀行預估平均全年的房貸業務量的成長率會在8%到10%之間，上半年雖然有雙位數的成長，但是下半年的話就會趨緩。

李嘉祥表示，第一銀行的首購房貸占全行的比重在97%以上，因此未來即使有其他房巿調控措施出來，對一銀房貸業務的影響相對有限。

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