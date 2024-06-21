東南亞成紅海市場 一銀轉以日本為發展重心

第一銀行總經理李嘉祥今天在股東會後受訪時表示，未來銀行的海外布局重心會在日本，並希望今年海外獲利占比能夠從現在的兩成拉高到三成。

第一銀行在日本的布點選擇，並沒有隨著很多的銀行前進熊本，而是選擇了關西的首府大阪，李嘉祥表示，將在一銀已成立了20、30年之久的東京分行之下，提出大阪出張所（支行）的申設，目標是希望明年第三季之前就可以開業。

對此李嘉祥說明，他跟董事長邱月琴都親自前往日本考察，主要看好大阪接下來在明年舉辦萬國博覽會的商機，而且大阪也將要發展的博弈旅遊事業，使大阪的商機更多。

此外，一銀也有許多包括中小企業在內的客戶前往大阪擴張業務。對此李嘉祥也表示，的確也有看到很多的客戶前往大阪或福岡、熊本這些地區置產，而大阪距離福岡或者是熊本，大約搭只要一個半到兩個小時的新幹線就可抵達，所以第一銀行看好，未來大阪出張所成立之後，也可以透過大阪的出張所來涵蓋在福岡跟熊本地區的業務。

尤其是當發現要前往福岡跟熊本設點的台資銀行已經愈來愈多，包括日資銀行也會有更多進去之後，使第一銀行決定不湊熱鬧，選擇大阪設點，反而有更多的機會。

李嘉祥也表示，第一銀行在中小企業戶的放款量已經連續13年拿下第一，對於企業前進海外地區的選擇和需求也會很精準的掌握。

李嘉祥也指出，在前往日本考察時，福岡當地也說來福岡的人越來越多，福岡跟韓國隔著對馬海峽，因此先前韓國人比較多，但最近台灣人前來投資增加的相對顯著。

而第一銀行今年的海外獲利占總獲利的比重，也有機會可以從兩成拉高到三成，並且以三成為目標。李嘉祥對此表示，先前海外商用不動產的問題，主要在包括美國、加拿大、英國，先前已經都有增加提存，且例如像美國紐約曼哈頓第五大道先前提存的商用不動產，過了一年多之後隨著價格回來就解決了。

至於東南亞地區，李嘉祥表示，東南亞地區現在台資銀行已經太多：「整個東南亞已經越來越像紅海市場！」例如像金邊就有超過60家台資銀行據點，所以不會再於當地擴點，而會轉以日本為主。

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