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新台幣貶4.1分 收32.369元

中央社／ 台北21日電

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.369元，貶4.1分，成交金額13.88億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為32.35元，最高32.294元、最低32.40元。

外匯 新台幣

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