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彰銀：今年營運聚焦5方向 全力提升中小企業授信占比

中央社／ 台北21日電

彰化銀行今天召開股東會，會中討論112年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利0.55元、股票股利0.32元。彰銀指出，112年獲利創歷史新高，今年營運則聚焦5大方向，包含全力提升中小企業授信占比、申辦財管2.0業務執照等。

彰銀股東會承認112年度營業報告書及財務報告，並討論112年度盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利0.55元及股票股利0.32元。

彰銀董事長凌忠嫄表示，彰銀112年獲利創歷史新高，稅後淨利新台幣129.82億元，較前一年成長18.33%，每股稅後盈餘1.2元，平均股東權益報酬率7.27%；同時，授信資產品質穩健提升，逾放比率降為0.18%，覆蓋率提升至693.38%。

彰銀總經理周朝崇則指出，彰銀113年營運主軸為「雙翅膀」，以企金、海外為主翅膀，個金、財富管理業務為次翅膀，並聚焦在調結構、創收益、攻高端、展海外、拓通路等5大方向。

周朝崇說明，在調結構方面，放款業務仍以授信結構轉型為主，全力提升中小企業授信占比，搭配信保基金轉移風險，兼顧收益與風險；個金持續聚焦自住型房貸客群，並搭配新青安貸款，擴大年輕客群，同時針對不同族群需求拓展理財型貸款、線上信貸商品，以增加多元收益提高本行「雙翅膀」獲利。

他指出，另在調整商品銷售結構方面，以高保障保險商品及外國債券為重點，並著眼於商品及服務多元性的擴增，以提升手續費來防禦降息的衝擊。

針對創收益，周朝崇指出，彰銀近年來股債市投資及FX SWAP等衍生性商品操作收益，已成為重要獲利來源，並有效改善長期過度依賴企金授信的獲利型態，後續將在風險可控前提下，順應國際政經情勢變化，找尋具有穩定收益的標的及商品，強化資金操作效益，以擴增收益。

談及攻高端策略，周朝崇表示，彰銀規劃申辦財管2.0業務執照，引進多樣化創新的金融產品，培養更多高階財富管理專業人才。

展海外方面，周朝崇指出，日本大阪出張所已於今年第1季開業，除近期已獲金管會核准的澳洲雪梨、加拿大多倫多新據點，彰銀將以新東向及新南向為拓展主軸，持續就獲利性及經濟局勢通盤考量，審慎評估具發展潛力的地區設立新據點，並執行授信在地化、加強存款吸收，及提升債券投資收益策略，促進海外業務成長。

拓通路方面，周朝崇表示，將著重資訊安全與客戶體驗，持續開發與優化線上貸款融資平台，並增加異業合作，深入夜市、攤商、傳統市場推廣行動支付，建構特色金融生態圈。

彰銀 股利 股東會

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