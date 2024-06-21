壽險爭取財報沿用覆蓋法 公會：有必要前提樂見多溝通

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，有大型壽險公司擬爭取繼續沿用現行覆蓋法以維持財報穩定性，壽險公會理事長陳慧遊今天表示，目前提案尚未到公會討論，若要沿用存在一些必要前提，但樂見多溝通找更好解方，可幫助業界發展的事，公會會盡量支持。

在採用覆蓋法下，壽險業帳列PL（透過損益按公允價值衡量）的股票、基金若有評價波動，可計入其他綜合損益，而不必強制計入當期損益，一旦覆蓋法退場，壽險業持有帳列PL的投資資產評價損益，都將直接反映於當期損益中。

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，現行帳列PL的股票、基金等資產適用的覆蓋法屆時將退場。近日有大型壽險公司主張，為避免影響財報穩定性，希望金管會可研擬適當接軌配套措施，例如讓壽險業財報可沿用覆蓋法。

陳慧遊今天受邀出席財經雜誌50週年慶祝茶會，他在會後受訪表示，相信大型壽險公司會拋出此構想，一定有很強的原因支持它必須這麼做，此提案目前尚未至公會討論階段，若有壽險公司提案，會在公會內溝通後再向主管機關呈報。

陳慧遊指出，除了和公會討論外，透過媒體說服外界也是重要工作，希望拋出提議的壽險公司多多和外界溝通訴求的原意及目的，「樂見多溝通，看有沒有更好解方，可幫助業界發展的事，我們會盡量支持。」

不過，陳慧遊也提到，討論壽險業財報沿用覆蓋法存在一些必要前提，例如必須關照到會計規則怎麼走，在符合國際會計準則精神下，有無在地化調適空間，也是提議的壽險公司需努力思考突破的地方。

金管會主委彭金隆近日接受中央社等媒體聯合專訪時透露，上任後他首先想解決壽險業外匯避險困境，金管會已決議修正外匯價格準備金制度，加大壽險業外匯準備金可提存上限及可沖抵範圍，協助壽險業提升匯率風險管理彈性，節省避險成本以充實資本。

陳慧遊今天表示，壽險公會將提案送入金管會後，有再進行討論，這是新任主委彭金隆要讓壽險業界厚實資本的第一步，相信金管會很快會對外公布政策方向。

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