快訊

85歲母親獨居高級公寓 堅持不讓女兒進屋探望…她強行闖入見驚人慘狀

曾嘆人生好難…么兒持槍揍人搶劫遭起訴 羅時豐回應了

綠能簡單達成？童子賢挺核能籲政府不該誤導大眾 提家鄉花蓮「1事」超氣

壽險爭取財報沿用覆蓋法 公會：有必要前提樂見多溝通

中央社／ 台北21日電

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，有大型壽險公司擬爭取繼續沿用現行覆蓋法以維持財報穩定性，壽險公會理事長陳慧遊今天表示，目前提案尚未到公會討論，若要沿用存在一些必要前提，但樂見多溝通找更好解方，可幫助業界發展的事，公會會盡量支持。

在採用覆蓋法下，壽險業帳列PL（透過損益按公允價值衡量）的股票、基金若有評價波動，可計入其他綜合損益，而不必強制計入當期損益，一旦覆蓋法退場，壽險業持有帳列PL的投資資產評價損益，都將直接反映於當期損益中。

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17，現行帳列PL的股票、基金等資產適用的覆蓋法屆時將退場。近日有大型壽險公司主張，為避免影響財報穩定性，希望金管會可研擬適當接軌配套措施，例如讓壽險業財報可沿用覆蓋法。

陳慧遊今天受邀出席財經雜誌50週年慶祝茶會，他在會後受訪表示，相信大型壽險公司會拋出此構想，一定有很強的原因支持它必須這麼做，此提案目前尚未至公會討論階段，若有壽險公司提案，會在公會內溝通後再向主管機關呈報。

陳慧遊指出，除了和公會討論外，透過媒體說服外界也是重要工作，希望拋出提議的壽險公司多多和外界溝通訴求的原意及目的，「樂見多溝通，看有沒有更好解方，可幫助業界發展的事，我們會盡量支持。」

不過，陳慧遊也提到，討論壽險業財報沿用覆蓋法存在一些必要前提，例如必須關照到會計規則怎麼走，在符合國際會計準則精神下，有無在地化調適空間，也是提議的壽險公司需努力思考突破的地方。

金管會主委彭金隆近日接受中央社等媒體聯合專訪時透露，上任後他首先想解決壽險業外匯避險困境，金管會已決議修正外匯價格準備金制度，加大壽險業外匯準備金可提存上限及可沖抵範圍，協助壽險業提升匯率風險管理彈性，節省避險成本以充實資本。

陳慧遊今天表示，壽險公會將提案送入金管會後，有再進行討論，這是新任主委彭金隆要讓壽險業界厚實資本的第一步，相信金管會很快會對外公布政策方向。

壽險公司 壽險業 金管會

延伸閱讀

否認把金管會主委請出去 柯建銘：不存在外星人內閣

被綠委指「外星人內閣」 金管會主委彭金隆：我不是

彭金隆謝絕所有飯局 接任金管會主委自嘲「之後沒朋友」

金管會主委彭金隆談金融整併 最終仍要走到合意

相關新聞

合庫金股東會／總資產4.8兆元創新高 居國內第六大金控

合庫金（5880）21日舉行2024年股東常會，大會圓滿完成，金控董事長董瑞斌表示，截至去年底合庫金控總資產逾新台幣4....

日圓狂瀉！台銀換現鈔價「0.2071」 再寫34年新低

日圓持續貶值，台銀21日兌換現鈔賣出價第一盤以0.2071開出，刷新34年低點，與今年最高換匯價相比，10萬元台幣可多換...

華南籌組國巨385億聯貸 今日完成簽約

華南銀行為國巨籌組的385億聯貸案，今天完成簽約，其他重要主辦行包括台銀、一銀跟合庫，由華南金控暨銀行董事長張雲鵬，國巨...

一銀總座看下半年房市：量縮價高檔震盪

對於下半年房市，第一銀行總經理李嘉祥在股東會之後受訪時以「價格高點震盪量趨緩」來形容，他也表示第一銀行下半年的房市成長量...

東南亞成紅海市場 一銀轉以日本為發展重心

第一銀行總經理李嘉祥今天在股東會後受訪時表示，未來銀行的海外布局重心會在日本，並希望今年海外獲利占比能夠從現在的兩成拉高...

兆豐金股東會／回應股東重視人才 薪酬委員會成員五獨董全納入

兆豐金控（2886）今天上午股東會，小股東關切兆豐金對人力資源尤其經理人的薪資獎酬是否具有競爭力與留才效果，建議兆豐金薪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。