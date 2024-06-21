合庫金股東會／總資產4.8兆元創新高 居國內第六大金控

合庫金（5880）21日舉行2024年股東常會，大會圓滿完成，金控董事長董瑞斌表示，截至去年底合庫金控總資產逾新台幣4.8兆元，再創歷史新高，為國內資產規模第六大的金控公司。

合庫金控2023年合併稅後純益為178.78億元，每股稅後純益1.17元，稅後淨值報酬率(ROE)及資產報酬率(ROA)分別為 7.66%及0.39％，各子公司皆維持一定的獲利表現。其中，合庫金控最重要的獲利引擎合庫銀行合併稅後純益為163.03億元，雖較2022年衰退，惟合庫銀行為保持穩健經營基礎，透過謹慎處理海外資產品質變化，增加相關費用及準備金提列所致；合庫銀去年提存前盈餘仍達到近兩成的成長，維持穩定的獲利動能。此外，其他六家子公司合計貢獻近16億元稅後盈餘。

合庫金控積極推動永續發展，深獲國內外專業機構的肯定，包含2023年首度入選道瓊永續指數(DJSI)、彭博性別平等指數(GEI)，連續七年獲選入列台灣永續指數，並獲頒英國標準協會(BSI)永續韌性領航獎；更率先成為台灣首家通過SBTi中期減碳目標審核之公股金控，TCFD報告書亦榮獲英國標準協會(BSI)「Level-5+：Excellence」最高等級認證。子公司合庫銀行亦致力落實綠色金融，引領企業淨零轉型，首次參加環境部第五屆「國家企業環保獎」即獲銀級獎之肯定。此外，合庫銀行結合ESG與核心授信業務，成為台灣第一家完成5,000家中小企業議合減碳之金融機構，充分發揮金融影響力，成為中小企業綠色轉型強而有力後盾。

海外布局方面，子公司合庫銀行擁有26處海外據點，服務觸角橫跨美洲、歐洲、澳洲及亞洲各地，提供國際企業及在地客群完善的全球金融服務。目前合庫銀行的海外擴點計畫主要聚焦在亞洲重要金融中心，正推動東京及新加坡分行的籌設，並期望透過更綿密的全球據點，提升營運規模及收益性，致力擴增集團海外盈餘貢獻。

合庫金今年仍將鞏固核心經營利基、努力拓展授信業務版圖，並且透過洞察分群客戶價值、擴增財管營運綜效，同時靈活調整資金配置、聚焦海外特色經營、培育關鍵專業人才。在應用創新科技的同時，亦精進風險控管、強化法遵與資安機制。未來合庫金控也將持續精進公司治理，積極開發金融永續商品及服務，更重要的是持續推動永續金融發展，創造共好社會，讓股東、客戶與員工共享亮麗的經營成果。

股東常會除報告與承認事項外，亦提出2023年度盈餘轉增資發行新股討論案，每股將配發股利1.0元，包括現金股利0.65元，及盈餘轉增資配股0.35元；另外修正公司「章程」及「股東會議事規則」討論案，及解除董事競業禁止之限制討論案等，均順利獲得股東鼎力支持。

合庫金亦兼顧多元人才之培訓，提供友善及舒適工作環境，多次入選「幸福企業」，今年更於現代保險雜誌之「2024保險龍鳳獎」中榮獲「最嚮往的金控公司」特優獎，亦連續九年獲證交所篩選納入「台灣高薪100指數」成分股，集團品牌深植人心。面對全球金融環境急遽變化，合庫金表示仍將秉持穩健經營發展理念，並期盼再創營運巔峰；同時將攜手股東、客戶及員工對社會發揮正向影響力，共創永續未來。

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