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壽險業2026年雙接軌 陳慧遊：盼能兼顧監理及發展

中央社／ 台北21日電

國內壽險業將於2026年接軌IFRS 17及TW-ICS，壽險公會理事長陳慧遊今天表示，壽險業新的試算預計7月底出爐，呼籲業界誠實試算，讓主管機關可掌握接軌對業界資本真實影響數，思考措施協助業界。他相信金管會主委彭金隆通盤考量後，會作更明確決定。

國內保險業2026年將接軌IFRS 17及TW-ICS，面臨資本強化挑戰，業界增資及發債潮一波接一波，彭金隆近日首度接受中央社等媒體聯合專訪時宣示，將如期於2026年推動保險業雙接軌，但將善用在地化及過渡性2大工具，協助產業往好的方向前進。

陳慧遊今天受邀出席財經雜誌50周年慶祝茶會，他在會後受訪表示，對於2026年接軌國際新制，壽險業新的試算還在進行中，預計7月底出爐，待業界試算出最新真實影響數，呈給新任金管會主委彭金隆進行通盤考量後，他相信彭金隆會作更明確的決定。

陳慧遊指出，業界希望接軌國際新制能兼顧金融監理及發展，他也呼籲壽險業界誠實試算，讓主管機關可掌握接軌新制對業界資本真實影響數，思考還需要哪些措施協助業界。

台美利差擴大，保險解約潮仍在延續，導致壽險業界保險給付大於保費收入，雖然加上財務投資利益後，壽險業界仍呈現淨現金流入，但美國降息步調較預期緩慢，仍讓外界高度矚目壽險業如何克服高利率環境對保險銷售的挑戰。

陳慧遊認為，保險解約潮與利率高度相關，市場對利率走向有一致看法，只是時間長短的問題，但「最嚴重的時候應該老早已經過去了」。

保險 壽險業 金管會

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