兆豐金股東會／回應股東重視人才 薪酬委員會成員五獨董全納入
兆豐金控（2886）今天上午股東會，小股東關切兆豐金對人力資源尤其經理人的薪資獎酬是否具有競爭力與留才效果，建議兆豐金薪酬委員會委員人數由三位獨立董事增至五位獨董，兆豐金董事長雷仲達回應，內部已經在進行中，今天股東會選任的五位獨董都會是薪酬委員會成員。
兆豐金控上午股東會並進行董事全面改選，結果應選10席一般董事、五席獨立董事全部依照提名名單順利當選，兆豐金董事長雷仲達與總經理蕭玉美均將續任。與前幾年股東會相較，今年股東會兆豐金從金控到各子公司的工會代表兼股東的提問火力均減少許多之外，並且對雷仲達多所讚揚、肯定、稱許，場面一改過去的「肅殺」而顯得頗為「溫馨」，使得兆豐金控今天股東會雖然有董事改選，但是開會時間反而比前幾年都要短許多，股東會順利在中午前結束。
多位股東關切人力資源、經理人培養以及人才斷層問題，雷仲達表示，兆豐金已經決議將薪酬委員會成員擴增至五位獨董全數納入，讓薪酬委員會有更好的發揮。有員工兼股東稱許雷仲達「帶人帶心」，希望雷仲達能發揮帶頭作用影響各階層經理人，不要讓經理人把員工當成「費用」、「負債」，而是「資產」，雷仲達對此則是表示，他認為員工不只是「資產」，更是「家人」，此話一出現場立刻掌聲雷動。
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