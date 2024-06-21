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華南金股東會／董座談併購：首選互補、具 AI 題材 但這產業暫不考慮

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
華南金董事長張雲鵬。記者侯永全／攝影
華南金董事長張雲鵬。記者侯永全／攝影

華南金控（2880）21日召開股東會，對於目前流行的併購議題，董事長張雲鵬會後受訪時透露，「我們並不排斥併購，但要能互補，華南金現在沒有壽險，但考慮接軌IFRS與ICS的不確定性，暫不考慮併購壽險，金控旗下證券、產險、創投、資產管理子公司等，都會繼續評估看看有沒有AI等題材的併購機會」。

對於尋找併購對象的條件，張雲鵬指出，「現在不是講規模的時候，重點是互補，資本使用效率最重要，而不是把它弄得很大，結果大家都做一樣的東西，一定是要能互補才會有併購」。

談到所謂的互補性，張雲鵬表示，雖然華南金目前沒有壽險公司，但壽險業有IFRS 17與ICS接軌問題，處於不確定性很高的狀態，目前暫不考慮；若要併購，會評估金控旗下子公司，證券、產險、創投、資產管理公司等，尋找看看有沒有具備AI相關的產業或題材的機會。

在今天的股東會上，有小股東表示，「華南金是一家百年銀行，但從投資的角度看，股價才26元、比菜還俗（台語），後來一些新銀行的經營績效都比老銀行好很多」。

華南金今天股價上漲0.1元，收在26.45元。對於華南金股價是否「委曲」，張雲鵬回應「還好」，因金融股不像科技股，股價不是三天兩頭就能把它弄上去、需要長期經營；況且，華南金股價最近兩個月也創了短期內的新高 ，從原本22元漲到26元以上，應該展現了經營成果。

張雲鵬說，金融股不同於其他產業，華南金有一百多年的歷史，資產這麼龐大，無法與科技產業相比， 科技股具備爆發力，但金融股不是，需要逐漸成長，才不會影響金融穩定。

張雲鵬表示，未來目標希望華南金獲利排名能逐步往上，從第十名進步到第九名、第八名，根據金控規劃，大約三至五年就能夠進到中段班，大家會努力達到這個目標。不過，現在金融環境變化非常大，中間也許會有一些「黑天鵝」，所以要非常小心。統計今年前五月，華南金控稅後純益為0.7元。

展望今年下半年景氣，張雲鵬說，去年是打底的階段，今年很多科技業的存貨消化差不多了， 現在就是要朝AI發展，最夯的電動車、 伺服器等都與AI題材相關， 包括鋼鐵業在內的傳產看起來也逐漸回溫，研判今年下半年景氣應該會比上半年好。

對於聯準會延遲降息，張雲鵬分析，延遲降息會讓美台利差維持在高點，對銀行利差有幫助、銀行可取得較多的換匯交易（Swap）收益，同時債券的利息收入也會比較好，預估下半年獲利不會比上半年差。

併購 股東會 華南金控

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