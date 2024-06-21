彰銀股東會／獲利「雙翅膀」發威！海外布局衝新東向、新南向

彰化銀行（2801）21日舉行股東會，由董事長凌忠嫄主持，會中承認2023年營業報告書及財務報告，並討論2023年盈餘分派案，決議通過普通股每股分派現金股利0.55元及股票股利0.32元。彰銀總經理周朝崇指出，今年彰銀營運主軸訂為「展翅高飛 續創顛峰」，以「企金」與「海外」為主翅膀、「個金」及「財富管理」業務為次翅膀，讓獲利成長的動能起飛。

凌忠嫄表示，彰銀2023年獲利創歷史新高，稅後純益129.82億元，較前一年成長18.33%，每股稅後純益（EPS）1.20元，平均股東權益報酬率為7.27%，在提升資產品質方面，透過各項逾期放款積極的預警及管控措施，加強海外不良債權的清理，逾放比率下降至0.18%，為近10年的新低點，備抵呆帳覆蓋比率由2020年334.66%提升至693.38%。

周朝崇指出，彰銀去年繳出漂亮的成績單，但單翅是無法飛翔的，因此需建構一雙獲利翅膀的高效團隊，厚植營運的應變實力，讓獲利成長的動能起飛，所以彰銀將今年營運主軸訂為「展翅高飛 續創顛峰」，以「企金」與「海外」為主翅膀、「個金」及「財富管理」業務為次翅膀，讓個金業務茁壯，打造第二翅膀，並聚焦在「調結構、創收益、攻高端、展海外及拓通路」五大方向。

周朝崇表示，在放款業務仍以全行授信結構轉型為主，全力提升中小企業授信占比，搭配信保基金轉移風險，以兼顧收益與風險。在個金方面持續聚焦於自住型房貸客群，並搭配新青安貸款，擴大年輕客群，同時針對不同族群需求拓展理財型貸款、線上信貸商品，以增加多元收益提高彰銀「雙翅膀」獲利。

彰銀近年來股債市的投資及FX SWAP等衍生性商品操作收益，已成為重要獲利來源，並有效改善長期過度依賴企金授信的獲利型態，後續將秉持在風險可控之前提下，順應國際政經情勢變化，找尋具有穩定收益之標的及商品，持續強化資金操作效益，以擴增收益。

在海外布局方面，周朝崇指出，彰銀將重啟海外版圖布局，看準具發展潛力的區域市場就近台資企業設點，加速海外布局進度，日本大阪出張所已於2024年第1季開業；除近期業已獲金管會核准之澳洲雪梨、加拿大多倫多新據點外，彰銀將以新東向及新南向為拓展主軸，持續就獲利性及經濟局勢通盤考量，審慎評估具發展潛力之地區設立新據點；另，執行「授信在地化」、「加強存款吸收」及「提升債券投資收益」策略，促進海外業務成長，挹注獲利動能。

對於下半年景氣看法，彰銀表示，受益於AI商機與科技新品拉貨動能可望延續，加上產業庫存去化告一段落，傳產接單狀況也逐漸好轉，預期下半年我國出口仍將有不錯的表現。內需方面，考量外需復甦帶動國內廠商營運前景轉佳，有助於提升民間投資意願，且觀察我國失業率在近年低點徘徊，就業狀況穩定，有利於民間消費動能維繫。因此下半年我國經濟應可維持內外皆溫格局，景氣展望穩健。