彰銀股東會／小股東委屈股價低、股利少 董座這樣說
彰化銀行（2801）21日舉行股東會，通過盈餘分派案，決議每股配息新台幣0.55元及0.32元股票股利，合計0.87元。面對小股東覺得彰銀股價、股利都無法趕上三商銀的其他兩家，董事長凌忠嫄表示，另外兩家是金控，比較基準不同，但若是以殖利率來看，彰銀不會比他們差。
彰銀2023年獲利表現亮麗，稅後純益為129.82億元，較前一年成長18.33%，每股稅後純益（EPS）1.20元，創歷史新高，平均股東權益報酬率7.27%，該行授信資產品質亦穩健提升，逾放比率降為0.18%，覆蓋率提升至693.38%。在今年第一季總資產突破3兆元大關。
彰銀今年配發股利每股0.87元，配發水準創下近7年新高，其中現金股利0.55元、股票股利0.32元。
但持有彰銀股票多年的小股東卻覺得彰銀股價很委屈，股利也不到一元，過往與三商銀並駕齊驅，如今卻低於其他三商銀，希望明年能夠增加股利配發。
對此，董事長凌忠嫄表示，若用股價來看的話，確實第一金、華南金的股價是比彰銀高，主要是因為這兩家都是金控，彰化銀行則是單一銀行，金控本身有非常多的子公司，包括人壽、證券、投信等等各方面的子公司，對金控獲利都會有所貢獻，但是彰化銀行獲利主要來源就是銀行本身，比較基準會有所不同。
凌忠嫄表示，但如果用現金股利殖利率來看，彰化銀行配發的現金殖利率並不會比他們差，以今年來看，彰銀配發現金股利0.55元、股票股利0.32元，殖利率約3%，第一金的現金股利也大約是3%，華南金高一些，約落在4.5%左右，但若是現金股利與股票股利合併計算，彰銀其實是不遑多讓的，整體殖利率約為4.78%，第一金整體殖利率在4%左右，華南金整體殖利率高一些約4.9%，因此對長期持有的股東來說，彰銀殖利率是不差的。她也強調，只要獲利持續提升，未來股利配發也會逐年提高，回饋股東。
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