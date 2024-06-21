快訊

臉書驚見台北電梯住宅單坪3字頭 眾人見1格局搖頭：風水太差

打雷了！午後對流雲系發展旺 大雨炸北北基等10縣市

鴻海站上200很貴？專家點1關鍵分析「這時間還可以買進」

台企銀股東會通過派利1.35元 劉佩真等人續任董事

中央社／ 台北21日電
台灣企銀今天舉行股東常會，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。台企銀／提供
台灣企銀今天舉行股東常會，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。台企銀／提供

台灣企銀今天舉行股東常會，會中承認112年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.2元及股票股利1.15元，合計配發股利1.35元，並完成董事改選，現任董事長劉佩真等人續任。

15席當選名單中，一般董事共10席，包含財政部代表劉佩真、張志堅、王素英、游宏生；台灣銀行代表鄧昭宗、蔡子晧、陳和全；國家發展基金管理會代表葉俊顯；台灣企銀企業工會代表陳明輝，及民股代表王哲男。

同時，獨立董事共5席，為林欣吾、莊永丞、劉錦龍、張紹源及江彌修。

劉佩真表示，台灣企銀112年在所有經理人與全體人員努力下，獲利成長動能延續，全年稅前淨利達新台幣124.03億元，較111年成長3.24%，並積極提升資產品質水準，備抵呆帳覆蓋率自111年的653.28%提升至720.88%、逾期放款比率也從111年的0.20%降至0.18%，持續在穩健的資產品質基礎上，強化獲利能力。

資本結構方面，台企銀指出，112年擺脫金融資產未實現評價損失影響，其他權益已回升轉正，先前因其他權益損失而提列的特別盈餘公積也迴轉至可供分配盈餘，使今年股利發放率達104.65%，較往年大幅提升。

劉佩真表示，追求獲利成長之餘，台企銀持續重視利害關係人權益，透過發展金融科技與推動數位轉型，提供客戶更優質服務，也將繼續發揮金融影響力，把企業環境、社會及公司治理（ESG）因子納入投、融資決策，朝永續願景邁進。

台灣企銀 股利

延伸閱讀

台中銀總座 賈德威退休

陽明董座特別獎金兩度遭退件 燒出董事長之位異動話題

台中銀總經理賈德威7月起退休 下周召開董事會討論新人選

伴娘收長輩紅包打開驚見「冥鈔」？ 網曝1原因勸報警

相關新聞

台企銀股東會通過派利1.35元 劉佩真等人續任董事

台灣企銀今天舉行股東常會，會中承認112年度盈餘分配案，分派每股現金股利0.2元及股票股利1.15元，合計配發股利1.3...

彰銀股東會／小股東委屈股價低、股利少 董座這樣說

彰化銀行（2801）21日舉行股東會，通過盈餘分派案，決議每股配息新台幣0.55元及0.32元股票股利，合計0.87元。...

第一金股東會／股東籲金金併 總座：兩條件做積極評估

6月21日是公股金控的超級股東會，金金併議題也延燒到第一金。第一金（2892）21日股東會上，有股東詢問第一金對金金併態...

華南金股東會／總座李耀卿：全年獲利成長可期待 但「不會盲目追求」

華南金控（2880）總經理李耀卿21日在股東會報告時指出，主計總處公布2023年台灣經濟成長率較前一年衰退；在此同時，美...

華南金股東會／董事長張雲鵬：提升獲利三管齊下、三大措施求新求變

華南金控（2880）21日召開股東會，董事長張雲鵬致詞時提到，2023年景氣欠佳，為提升獲利，華南金採取三項重要措施，首...

野村全球科技多重資產基金7月1日開募 主攻科技多重資產型基金

野村投信推出多重資產型基金動投資新商機，藉由配置多元化的資產類別，提高整體資產總報酬的機會。2024年再添火力，聚焦全球...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。