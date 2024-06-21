第一金股東會／股東籲金金併 總座：兩條件做積極評估

6月21日是公股金控的超級股東會，金金併議題也延燒到第一金。第一金（2892）21日股東會上，有股東詢問第一金對金金併態度，第一金總經理陳芬蘭說，第一金對合併是開放態度，符合體質良好、提升競爭力案件都會以正面態度做評估。

陳芬蘭說，金控間整併是在規模、成本遵節等，都是合併可產生的效應，第一金對合併是採開放態度，若市場有很好併購對象，也是能力可及的併購範圍內，都會積極評估。

她說，只要體質良好、可提升競爭力案件，會以正面態度做評估，以擴展獲利版圖、提升多元化獲利動能，並在壯大規模、創造綜效、維護股東權益基礎上進行。

要讓金控或子公司規模擴大，併購不失一個策略方向，效果也會比較顯現，市場規模也是大者愈大，若有併購機會，第一金會積極評估。

也有小股東提及獲利結構，第一金控以子銀行獲利貢獻9成，如何提升非銀行獲利來源？

陳芬蘭說，第一金是以銀行為主的金控，主因是銀行成立超過120年，其他子公司成立時間短，規模尚未達到經濟規模，這是過渡階段，至於如何要提升其他子公司，可透過金控架構下運用一銀通路做整合行銷，落實虛實整合，也會運用數據分析，對目標客群做精準行銷。

金控端運用各子公司中長期發展策略，擬定關鍵KPI，期待其他子公司可以擴大，長期目標是非銀行子公司獲利占比可達20%。

第一金控董事長邱月琴也對今年全球景氣，抱持審慎樂觀的看法。

邱月琴說，今年以來，美國、歐元區及日本等地區經濟情勢改善，國內經濟受惠全球終端需求逐漸回溫，AI創新熱潮等，出口、消費及投資的經濟動能可望回升，同步推升經濟成長，第一金將順應金融市場的變化，在維持經營韌性下，追求適度的成長，提供穩定的報酬，以回饋股東長期的愛護與支持。

第一金2023年獲利再創新高且站穩200億元水準，銀行以外子公司盈餘亦大幅成長，第一金控稅後淨利224.61億元，年增逾9％，每股稅後盈餘（EPS）為1.65元，整體的獲利結構更加穩固。