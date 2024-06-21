華南金股東會／總座李耀卿：全年獲利成長可期待 但「不會盲目追求」

華南金控（2880）總經理李耀卿21日在股東會報告時指出，主計總處公布2023年台灣經濟成長率較前一年衰退；在此同時，美國聯準會一直在推演、延後降息時程與幅度，高利率環境對金融機構的資金運用收益造成壓力，市場對景氣衰退的預期也推升信用成本，股市高檔運作同樣增添營運不確定性。

李耀卿強調，面對眾多不確定性，華南金控在股東的支持與鞭策下，2023年稅後純益仍逆勢成長24.9%，來到216.18億元，EPS為1.58元，獲利堪稱亮眼；為回饋各位股東，華南金也將獲利的八成以上作為股息紅利，包含每股現金股利1.2元以及股票股利0.1元，發放給股東。

展望今年，經濟成長預估將突破3%、優於去年，預估華南金各項業務也會同時獲得提升。截至今年5月，華南金稅後純益是95.07億元，較去年同期成長15.53個百分點；因此，今年全年的獲利成長值得期待。

李耀卿表示，全球地緣政治緊張的情勢其實沒有獲得緩解， 去全球化造成供應鏈重組，2050淨零碳排等因素，都在替通膨添加柴火，全球金融市場還是充滿了不確定性，因此，華南金控「不會盲目的追求成長」，會持續提升資本使用效率，除了創造更好的股東權益外，也會密切監控全球局勢的變化來控管風險、降低風險，穩健地追求下一個成長高峰。

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